Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann asisten a concierto de Carín León; ¿reconciliación en puerta?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a generar rumores sobre una posible reconciliación luego de asistir juntos al concierto de Carín León en La Esfera de Las Vegas. Fotografías y videos de los actores comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la cercanía que mostraron durante el espectáculo.

En una de las grabaciones se observa a los exesposos sentados uno al lado del otro mientras disfrutan de la presentación. Su actitud llamó la atención de sus seguidores, pues algunos consideraron que lucían más como una pareja que como dos personas que solamente mantienen una amistad.

Mauricio Ochmann comparte fotos con Aislinn Derbez

Por medio de una publicación de Instagram, Mauricio Ochmann publicó algunos momentos de su visita a Las Vegas. Las imágenes se sumaron al material que ya circulaba en distintas plataformas y provocaron que aumentaran las sospechas de una reconciliación.

Por su parte, Aislinn Derbez también publicó fotos junto al padre de su hiaj en sus historias de Instagram. Además, ambos aprovecharon la ocasión para subir un video anunciando que su película “Hasta el fin del mundo” ya está disponible en Disney Plus.

Instagram: Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ya habían hablado de volver

Esta no es la primera ocasión en la que los actores enfrentan preguntas sobre una posible reconciliación. En junio de 2026, durante una entrevista relacionada con la película Hasta el fin del mundo, fueron cuestionados directamente sobre la posibilidad de regresar.

En ese momento, ambos respondieron con un “nunca digas nunca”. Aunque la frase dejó abierta la puerta a diferentes interpretaciones, ninguno anunció que hubiera retomado formalmente su relación.

Captura de pantalla

Aislinn también reveló que tomó terapia antes de volver a trabajar con Mauricio debido a la historia que comparten. Este proceso la ayudó a prepararse para colaborar nuevamente con su exesposo frente a las cámaras.