¿Cristian Castro se casa con dos mujeres? Así anuncia su colaboración con Ha*Ash

¿Te gusta la música de Cristian Castro y Ha*Ash? Entonces esta noticia seguramente te emocionará, pues los artistas están listos para volver a unir sus voces en una nueva colaboración que promete conquistar a sus seguidores.

Aunque cada uno tiene un estilo musical particular, ambos han logrado mantenerse en el gusto del público y ahora preparan un nuevo lanzamiento que ya comienza a generar expectativa entre sus fans.

Cristian Castro anuncia nueva colaboración con Ha*Ash

Fue a través de redes sociales de Ha*Ash, Cristian Castro anunció la colaboración con la agrupación integrada por las hermanas Hanna y Ashley, quienes durante años han conquistado al público con sus canciones.

El cantante compartió una peculiar tarjeta de celebración con el mensaje “Te invitamos a la boda del año”, en la que aparece vestido con un traje blanco.

“Amigos, quiero confesarles que me caso con dos mujeres muy peligrosas”, comentó el cantante.

Con este anuncio, Cristian Castro dejó ver el entusiasmo que existe por volver a trabajar junto a las integrantes de Ha*Ash, especialmente después de la colaboración que tuvieron hace más de una década.

¿Cuándo se estrena la nueva canción de Cristian Castro y Ha*Ash?

El anuncio también estuvo acompañado por información sobre el nuevo tema, que promete convertirse en una canción para quienes disfrutan de las historias de amor y desamor.

Y que después de 13 años del lanzamiento de "Te Amaré Más Allá", los cantantes volverán a unir sus voces. La espera para los seguidores no será demasiado larga, pues se adelantó que “Antes Que Te Cases” se estrenará el próximo 24 de septiembre en todas las plataformas digitales.

De esta manera, los fans de ambos artistas ya tienen una fecha marcada en el calendario para escuchar esta esperada colaboración.

Cristian Castro y Ha*Ash ya habían colaborado antes

Esta no será la primera vez que Cristian Castro y Ha*Ash unen sus voces, pues los artistas ya habían trabajado juntos en “Te Amaré Más Allá”, canción que fue lanzada el 1 de abril de 2013.

El tema, compuesto por Luis Carlos Monroy y Adrián Pieragostino, habla de un amor profundo e incondicional hacia una persona que se convierte en una parte importante de la vida.

Ahora, más de una década después, Cristian Castro y Ha*Ash están listos para reencontrarse musicalmente con “Antes Que Te Cases”, una colaboración que promete despertar emociones entre sus seguidores.

Conferencia de prensa de su tercer disco, realizada en el FuckOff Room / “Haashviille Tour 2025”, en el Auditorio Nacional. Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala / Edgar Negrete

Solo quedan unos días para conocer esta nueva canción y descubrir qué tienen preparado los artistas para esta esperada reunión musical.