¡Abran paso a los piratas! 'La isla del tesoro' vuelve en formato serie; esta es la fecha de estreno

El universo de la alta mar, los mapas marcados con una 'X' y las traiciones corsarias vuelven a estar en el centro de la cultura pop gracias al regreso de La isla del tesoro en formato serie; esta es la fecha de estreno.

Esta nueva producción de Paramount+ promete revitalizar el género de aventuras. La mítica obra literaria escrita por Robert Louis Stevenson a finales del siglo XIX busca atrapar tanto a los apasionados de las historias clásicas como a las generaciones millennial y Z que consumen contenido en streaming.

Esta reinterpretación del relato de piratas más famoso de todos los tiempos se perfila como una de las producciones más espectaculares de la temporada. A través de una visión renovada que profundiza en la psicología de los personajes y en los peligros del Caribe, el proyecto busca alejarse de los clichés para sumergirse en una narrativa llena de tensión, ambición y alianzas tambaleantes.

La isla del tesoro, serie de Paramount+ Paramount+

¿De qué tratará esta nueva adaptación de La isla del tesoro?

La trama principal de La isla del tesoro respeta la esencia fundamental del clásico de Robert Louis Stevenson, pero añade matices contemporáneos y un ritmo narrativo adaptado al formato televisivo moderno.

La historia sigue al joven Jim Hawkins, quien ve cómo su tranquila vida da un giro drástico al entrar en posesión del legendario mapa de tesoros del Capitán Flint.

A partir de ese momento, se desencadena una peligrosa carrera contra el tiempo y los elementos, en la que Jim y su madre, Beth, deben embarcarse en un viaje lleno de incertidumbre para asegurar las riquezas antes de que caigan en manos equivocadas.

Durante la travesía, la tripulación se verá infiltrada por el enigmático Long John Silver, un cocinero de abordo que esconde oscuras intenciones y una desmedida ambición por el botín.

A diferencia de versiones anteriores donde la madre del protagonista queda relegada al inicio de la historia, esta versión otorga un papel activo a la madre de Jim en la travesía marítima.

La isla del tesoro, serie de Paramount+ Paramount+

¿Quién es quién en La isla del tesoro?

El nominado al Globo de Oro David Oyelowo lidera el reparto interpretando al icónico pirata de la pata de palo. El actor aporta un matiz dramático imponente al personaje, combinando encanto, carisma y esa amenaza soterrada que define a uno de los villanos más emblemáticos de la literatura universal.

Mientras que la actriz Hayley Atwell (reconocida por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel y la saga Misión Imposible) encarna a Beth Hawkins, aportando fuerza y determinación al viaje.

Por su parte, Jack Huston se suma al reparto en un papel clave que desencadena el conflicto en alta mar. Otros actores que forman parte del elenco son Craige Els como el estricto Mr. Arrow, Tristan Sturrock en el rol del Capitán Smollett y Neil Pendleton interpretando a Mr. Cameron.

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¿Cuándo y dónde se estrena la serie de La isla del tesoro?

El estreno oficial de La isla del tesoro está programado para el 11 de octubre en la plataforma MGM+ para el público de Estados Unidos. Al día siguiente, el 12 de octubre, la serie desembarcará en el catálogo de Paramount+ para el Reino Unido e Irlanda, tras lo cual iniciará su distribución internacional.

La temporada consta de seis episodios que se irán lanzando semanalmente hasta el 15 y 16 de noviembre.

¿Qué pasa con la película de Ridley Scott?

Paralelamente a esta producción televisiva, se ha anunciado un largometraje cinematográfico independiente capitaneado por el director Ridley Scott.

En esta adaptación para la gran pantalla, el nominado al Oscar Hugh Jackman ha sido seleccionado para interpretar a Long John Silver. El guión corre a cargo de Jack Thorne y el proyecto recientemente fue adquirido por Sony Pictures para convertirse en un blockbuster cinematográfico de gran presupuesto.