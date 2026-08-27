Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal confirma que está embarazada y presume su pancita

Después de varias semanas en las que su nombre estuvo relacionado con rumores sobre un posible embarazo, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, decidió terminar con las especulaciones y confirmó que espera a su primer bebé.

La joven de 27 años compartió una fotografía en Instagram en la que dejó ver su pancita, acompañada de un mensaje con el que reconoció que el secreto ya había comenzado a circular públicamente.

El secreto que ya no era tan secreto…”, escribió junto a un emoji de una carita riendo y un corazón blanco.

¿Cómo confirmó Melenie Carmona su embarazo?

La noticia fue revelada este jueves a través de las redes sociales de Melenie, quien publicó una imagen en la que aparece mostrando su todavía pequeña ‘baby bump’.

Con esta publicación, la cantante y creadora de contenido hizo oficial una noticia que durante semanas había generado dudas entre sus seguidores.

La fotografía rápidamente recibió mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de amigos, familiares y usuarios de redes sociales.

Foto: Instagram meleniecarmona

¿Desde cuándo circulaban rumores sobre su embarazo?

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza desde principios de junio, cuando algunos medios de comunicación y creadores de contenido, entre ellos Chamonic, difundieron versiones sobre un supuesto embarazo de la joven.

En aquel momento, Melenie continuó compartiendo fotografías y videos de su vida cotidiana, pero evitó confirmar públicamente si las versiones eran ciertas.

Incluso llegó a reaccionar con humor ante algunos de los comentarios relacionados con la posibilidad de convertirse en madre.

Foto: Instagram meleniecarmona

¿Qué había dicho Arturo Carmona sobre los rumores?

La información también llegó hasta Arturo Carmona, quien fue cuestionado sobre la posibilidad de que su hija estuviera esperando un bebé.

El actor prefirió no confirmar ni desmentir la versión y pidió respeto hacia su familia, especialmente en un momento en el que también existían señalamientos relacionados con la vida personal de Alicia Villarreal y su relación con Cibad Hernández.

Foto: IG

Con la publicación de su fotografía, Melenie puso fin a las especulaciones y compartió con sus seguidores una de las etapas más importantes de su vida.

Aunque todavía no ha dado a conocer públicamente mayores detalles sobre su embarazo, como la fecha en la que nacerá su bebé, la noticia ya provocó numerosas felicitaciones para la futura mamá.

¿Quién es Melenie Carmona?

Melenie Carmona Villarreal ha construido su propia trayectoria dentro del mundo del entretenimiento como cantante, modelo e influencer. La joven nació el 10 de abril de 1999 en Monterrey, Nuevo León, y es hija de la reconocida intérprete Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona.

Su nombre comenzó a ganar mayor presencia entre el público debido a su vínculo con la cantante, aunque con el paso de los años también ha mostrado sus propias inquietudes y habilidades dentro de la industria. Una de las facetas que más ha llamado la atención es su talento para el canto, área en la que ha tenido la oportunidad de compartir escenario con su madre, como ocurrió durante el programa "Juego de Voces".

Además de sus aptitudes musicales, Melenie ha destacado por el parecido físico que mantiene con Alicia Villarreal, una característica que sus seguidores suelen señalar en redes sociales.

Foto: IG

En el ámbito personal, la joven ha despertado recientemente el interés de sus seguidores debido a su relación sentimental. Aunque ha hablado de la felicidad que atraviesa en esta etapa, ha decidido mantener varios aspectos de su romance lejos de los reflectores.

¿Quién es el novio de Melenie Carmona?

La identidad de la pareja de Melenie Carmona continúa siendo un tema reservado para la joven, pues hasta ahora no ha dado a conocer públicamente su nombre ni detalles relacionados con su profesión o vida personal.

La situación tomó relevancia después de que circularan en redes sociales algunas fotografías en las que Melenie aparece acompañada de un hombre, quien fue señalado como su actual pareja. Sin embargo, la cantante e influencer ha preferido no confirmar información específica sobre él.

Melenie también ha sido clara al solicitar respeto hacia la privacidad de su novio, especialmente porque, según explicó, él no forma parte del medio artístico ni decidió tener una vida expuesta públicamente.

La joven ha señalado que comprende la curiosidad que puede generar su vida personal debido a su familia y a su presencia en redes sociales, pero considera importante establecer límites y proteger aquellos aspectos que desea conservar únicamente para su círculo cercano.

De esta manera, mientras Melenie continúa desarrollando su carrera y compartiendo algunos momentos de su vida con sus seguidores, su relación permanece alejada de los reflectores y bajo sus propios términos.