Ocupará Garza lugar de Sesma

El pacto entre Andrés Atayde y Luis Mendoza fue dividirse la Secretaría de Acción Juvenil del PAN para el legislador, y la presidencia de la Mesa Directiva de Donceles para el alcalde, a través de la diputada Olivia Garza de los Santos.

Estos personajes, muy cercanos al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, hicieron un pacto para que Fernanda Azuceno fuera dirigente juvenil del partido, y Garza presidiera el Congreso de la Ciudad de México.

Fernanda, integrante del equipo de Atayde, asumió ya el pasado 1 de agosto, por lo que esa parte del acuerdo está cumplido. Falta Olivia —del equipo de Mendoza, alcalde en Benito Juárez—, quien no tarda en llegar.

Ambos panistas unieron fuerzas para quedarse con esas dos posiciones, aunque al interior de la bancada azul en Donceles fue un poco más complicado, pues otros perfiles también aspiraban al lugar que ayer dejó el diputado del PVEM, Jesús Sesma.

Aunque Olivia funge como vicepresidenta de la Mesa, no es precisamente la favorita de Morena para acompañar en la conducción de los trabajos legislativos a la coordinadora guinda en Donceles, Xóchitl Bravo, que la próxima semana asumirá la Junta de Coordinación Política.

Los morenistas habrían preferido un perfil más conciliador para la Mesa Directiva, que en el último año legislativo le corresponde al PAN.

Estos movimientos al interior del blanquiazul confirman el acuerdo político entre Atayde y Mendoza para 2030, donde el alcalde le dejará su lugar al coordinador de los suspiritos azules de Donceles.

El trueque está más que amarrado y, aunque en teoría necesitarían la aprobación de su Comité Directivo, con que ellos lo decidan basta, pues juntos tienen la fuerza suficiente para imponerse.

Si del diablo no mete la cola, en cualquier momento se anunciará a Garza como nueva presidenta del Congreso capitalino, con lo que se habrá cumplido parte del acuerdo entre Andrés y Luis.

Y mientras los panistas afinan detalles, Sesma no sólo deja la Mesa Directiva, sino que también abandona su curul para dedicarse de lleno a consolidar al Verde Ecologista como fuerza territorial por primera vez en la CDMX.

Los del Tucán siempre han sido un partido de aire, con campañas en redes y espectaculares, apoyados por influencers, y siempre les ha dado resultados. Sobre todo porque la complementan con alianzas electorales.

Ahora deciden cortarse el cordón umbilical de la 4T en la capital del país, e incursionar en los territorios, lo que será una chamba titánica para Sesma, por lo que decidió abandonar Donceles.

A ver cómo le va gastando suelas en lugar de saliva.

CENTAVITOS

En un capítulo más de la serie perredista “mío o de nadie”, ayer el Tribunal Electoral de la Ciudad de México pidió al Instituto Electoral capitalino revisar —¡por cuarta vez!—, la idoneidad de los integrantes del Comité Estatal, que ya fue revisada tres veces. A propuesta de la magistrada Patricia Jiménez, los magistrados capitalinos ordenaron revisar denuncias como la que un hijo del diputado Víctor Hugo Lobo fue elegido como presidente del partido, lo que sería nepotismo. La magistrada debería saber lo que cualquier estudiante de primer semestre de Derecho: el nepotismo no es delito. Pero peor aún, si el diputado Lobo no pertenece al PRD, ¿dónde se configuraría el nepotismo? Hasta parece que Jiménez y sus compañeros egresaron del Instituto Cúspide de Iztapalapa. Como quiera la decisión no modifica el fallo del TEPJF, de reconocer como legítima a la actual presidencia.