Vocero de Yolanda Saldívar da detalles de su posible liberación y hace revelaciones de Selena

José Vizcalla, el vocero oficial de Yolanda Saldívar, rompió el silencio durante una entrevista exclusiva para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión. Las declaraciones abordan directamente la actual situación penitenciaria de la reclusa y la posibilidad real de obtener la ansiada libertad condicional en los próximos meses, además de hacer algunas revelaciones sobre Selena Quintanilla.

El representante detalló los argumentos legales que estructuran la nueva solicitud de liberación ante el sistema de justicia estadounidense. Las autoridades texanas negaron previamente estas peticiones reiteradas, pero la defensa insiste en buscar un fallo favorable para su clienta en las próximas audiencias.

Yolanda Saldívar cumplió ya más de 30 años en prisión por perpetrar el asesinato de Selena Quintanilla, la "Reina del Tex-Mex". El equipo legal considera que el tiempo transcurrido tras las rejas califica automáticamente a la convicta para recibir beneficios carcelarios.

Durante la emisión televisiva, el portavoz sugirió también que ciertos cambios y situaciones relacionadas con el entorno de la cantante podrían influir en el rumbo del proceso penal. Estas afirmaciones avivan el debate mediático alrededor del trágico asesinato ocurrido en 1995.

La batalla en los tribunales de Texas

La defensa legal redobla continuamente sus esfuerzos técnicos para conseguir la salida definitiva de la acusada del penal de máxima seguridad. Los abogados preparan nuevos recursos jurídicos y apelan al comportamiento de la interna para convencer a la junta gubernamental encargada de evaluar su caso.

Las autoridades del estado de Texas rechazaron tajantemente cualquier beneficio o privilegio para la convicta hasta este preciso momento. Los fiscales justifican sus constantes negativas basándose estrictamente en la extrema gravedad de los hechos comprobados durante el juicio original.

Selena Quintanilla fue ultimada por Yolanda Saldívar. Foto de IG: abquintanilla3

A la par de los intensos procesos en las cortes, la figura de la ex presidenta del club de fans mantiene una presencia innegable en la opinión pública. Sus declaraciones alimentan la controversia nacional y desatan la furia de los seguidores de la icónica estrella musical.

El caso conserva su estatus como uno de los expedientes criminales más revisados por la prensa hispana en Estados Unidos. Los periodistas de espectáculos monitorean diariamente los registros de las autoridades para reportar cualquier alteración en las condiciones de encierro de la agresora.

Las controversiales versiones del crimen

Las recientes palabras del señor Vizcalla ocurren en medio de una altísima tensión mediática provocada por la propia responsable del crimen. Esta expectación televisiva estalló tras el reciente estreno del proyecto documental titulado Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

En dicha producción, la sentenciada ofreció testimonios escandalosos e insistió en una narrativa totalmente opuesta a las conclusiones del juez. Ella sostiene firmemente que el arma de fuego se disparó de forma accidental en la habitación del motel de Corpus Christi.

El vocero de Yolanda Saldívar hizo revelaciones de Selena. Foto de IG: abquintanilla3

Dentro de sus relatos más polémicos, la ex enfermera afirmó con vehemencia que la intérprete sostenía un amor secreto con un médico. Ella aseguró frente a las cámaras que este romance extramarital existía con el pleno conocimiento de Abraham Quintanilla, el patriarca de la familia.

Frente a esta sistemática ola de revelaciones, la familia Quintanilla condena con dureza cada intento por alterar la verdad jurídica. Los deudos de la artista y sus millones de admiradores descartan estas narrativas alternas y exigen el cumplimiento total de la condena impuesta.