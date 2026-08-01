Alicia Villarreal rompe el silencio tras demanda por 11 millones: "Es una injusticia"

Alicia Villarreal vuelve a enfrentar un conflicto legal, aunque esta vez no está relacionado con su proceso contra Cruz Martínez, sino con una demanda laboral por 11 millones de pesos.

La intérprete de Te Quedó Grande la Yegua afirmó que no es la primera vez que enfrenta un problema de este tipo y señaló que ha decidido defenderse legalmente.

"Es una locura, imagínate. Es que no es la primera vez que me hacen esto. Trabajar estos asuntos cuando no estoy enterada, es realmente un lío", expresó.

Alicia Villarreal enfrenta demanda laboral por 11 millones de pesos

De acuerdo con información de Ángel Medellín, de Imagen Noticias Monterrey, la demanda laboral está relacionada con un trabajador que habría laborado para Cruz Martínez, exesposo de la cantante, y no directamente para ella.

Durante una entrevista telefónica con medios de comunicación, Alicia Villarreal explicó que considera injusto estar involucrada en este proceso.

"Esta demanda no es de un trabajador que fue mío. Es un trabajador que fue del padre de mis hijos y pues así me han llevado. O sea, es una injusticia, la verdad. Y desde que les dije que ya no me voy a dejar, pues he tomado cartas en el asunto", declaró.

Alicia Villarreal enfrenta demanda laboral por 11 millones de pesos; esto se sabe Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Alicia Villarreal asegura que todo lo ha conseguido con su trabajo

La cantante recordó que ha construido su carrera gracias a años de esfuerzo en la música y lamentó tener que enfrentar un proceso legal que, asegura, no le corresponde.

"Y pues estoy ahorita peleando esto que se me hace demasiado injusto y ahorita no puedo estar ahí, tengo que trabajar. Ustedes me conocen, me he dedicado a trabajar, a ayudar a los míos, a mi familia. A apoyar a mis padres. A mi padre cuando lo tuve y ahorita mi mamá es una preocupación grande para mí", comentó.

La artista reiteró que continuará trabajando mientras su equipo legal atiende el caso.

Alicia Villarreal enfrenta demanda laboral por 11 millones de pesos; esto se sabe Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Cuál es el problema legal que enfrenta Alicia Villarreal?

Por su parte, el abogado de la cantante, Gerardo Rincón, explicó algunos de los detalles del proceso legal.

"Son dos procedimientos, uno que hace tiempo embargaron en un domicilio que no debieron de haber embargado. Obviamente la autoridad es responsable de donde levantan bienes. El actuario, el abogado y el mismo supuesto trabajador sabían que si iban al domicilio A, no tenían que hacer nada en el B, ni el C, ni el D, y del cual secuestraron bienes de Alicia", explicó.

Alicia Villarreal enfrenta demanda laboral por 11 millones de pesos; esto se sabe Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

La defensa de Alicia Villarreal confía en que la situación pueda resolverse conforme avance el proceso legal. Mientras tanto, la cantante insiste en que la demanda no corresponde a un trabajador que haya estado bajo su responsabilidad, por lo que su equipo jurídico ya trabaja para esclarecer el caso.