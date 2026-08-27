Your Name vuelve al cine en México: fecha, preventa y dónde verla

Una de las historias más queridas de la animación japonesa volverá a la pantalla grande. A diez años de su estreno, Your Name (Kimi no Na wa), la película escrita y dirigida por Makoto Shinkai, regresará a salas seleccionadas de Cinépolis +QUE CINE a partir del 8 de octubre.

El reestreno permitirá que quienes se emocionaron con la historia de Mitsuha y Taki puedan verla nuevamente en cine, mientras una nueva generación tendrá la oportunidad de descubrirla por primera vez en pantalla grande.

¿De qué trata Your Name?

Your Name cuenta la historia de Mitsuha Miyamizu, una estudiante que vive en el pequeño pueblo de Itomori y sueña con experimentar la vida en Tokio, y Taki Tachibana, un joven estudiante que vive en la capital japonesa.

Aunque nunca se han conocido, una mañana descubren que, de manera inexplicable, han comenzado a despertar en el cuerpo del otro.

Your Name

Lo que al principio parece una situación confusa y divertida pronto se convierte en una conexión mucho más profunda. A través de notas, mensajes y pequeñas reglas, Mitsuha y Taki aprenden a vivir la vida del otro y comienzan a formar parte de sus respectivas rutinas.

Sin embargo, cuando los intercambios se detienen de forma repentina, inicia una búsqueda marcada por la memoria, la distancia y la sensación de que existe alguien importante a quien no se puede olvidar del todo.

La película que consolidó a Makoto Shinkai

Estrenada originalmente en Japón en 2016, Your Name se convirtió en una de las películas más reconocidas de Makoto Shinkai, director de otros títulos como Weathering with You y Suzume.

Animada por CoMix Wave Films, la cinta conquistó al público por su mezcla de fantasía, romance, drama y una sensibilidad visual que convirtió cada cielo, calle, tren, atardecer y paisaje en parte esencial de la historia.

La película también consolidó el estilo de Shinkai: relatos sobre personas separadas por la distancia, el tiempo o la memoria, pero unidas por vínculos que parecen resistir incluso cuando todo apunta a que deberían romperse.

La música de RADWIMPS, parte clave de la experiencia

Una de las razones por las que Your Name permanece en la memoria de sus fans es su música.

La banda japonesa RADWIMPS compuso e interpretó canciones que se volvieron inseparables de la película, como Zenzenzense, Sparkle y Nandemonaiya.

Estos temas acompañan algunos de los momentos más emotivos de la historia y ayudan a construir una atmósfera de nostalgia, esperanza y búsqueda constante.

En pantalla grande, la música adquiere un peso especial, pues forma parte de la experiencia sensorial que hizo de Your Name una película tan recordada por los fans del anime.

¿Cuándo ver Your Name en Cinépolis?

Your Name estará disponible en salas seleccionadas de Cinépolis a partir del 8 de octubre.

La preventa ya se encuentra activa a través de la App Cinépolis Go y el sitio oficial de Cinépolis.

El regreso de la película forma parte de las funciones especiales de Cinépolis +QUE CINE, que ha llevado nuevamente a salas distintos clásicos, conciertos, películas de culto y títulos importantes para comunidades de fans.