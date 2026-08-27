Niurka revela lo sucedido a supuesto “padrino” de Galilea Montijo en la santería

Niurka Marcos acusó a la conductora Galilea Montijo de practicar la santería en secreto y, además, de haberle deseado el mal.

La vedette cubana hizo tales declaraciones en el podcast “El Grito de la Llorona”, conducido por Alain Luna.

Fiel a su estilo, Niurka habló sin filtros sobre su fe yoruba y rompió el silencio sobre un supuesto conflicto que tuvo con la actual conductora de La Casa de los Famosos México.

Niurka acusa a Galilea Montijo de practicar santería

Acusaciones de Niurka en contra de Galilea Montijo. @niurka.oficial

Durante la conversación, la cubana habló sobre sus propias creencias y afirmó que no necesita desearle mal a quienes la han atacado porque, según su propia visión espiritual, las personas terminan enfrentando las consecuencias de sus actos.

Yo no necesito desear el mal, porque nací con un ángel, un aura, una luz, una transparencia en mi alma”, declaró.

En tanto, sobre Galilea Montijo, aseguró que la conductora le deseó el mal y eso tubo consecuencias directas:

Me deseó mal Galilea Montijo, se murió su padrino... lo que ella me deseó a mí”, afirmó revelando por sí sola el nombre de la conductora, sin que el entrevistador se lo pidiera.

En esta línea, Marcos sostuvo que la conductora de televisión es practicante de la religión yoruba y que lo mantiene en secreto por miedo a las críticas y al rechazo público.

Le tiene miedo al hate y a la funada”, dijo Niurka al ser cuestionada sobre por qué la conductora ocultaría su fe.

No obstante, la vedette afirmó que tal decisión de Galilea tiene un costo espiritual, pues en la santería, negar a las deidades o avergonzarse de ellas ante la sociedad equivale a una traición que los santos cobran.

No puedes pedirle beneficio a tus santitos, a tus espíritus, a su poder. No puedes beneficiarte de su poder y esconderlos porque te da vergüenza decir que eres santera”, advirtió.

Acusación de la vedette contra la conductora dese 2023

Acusaciones de Niurka en contra de Galilea Montijo. @niurka.oficial

Niurka Marcos comenzó a señalar públicamente a Galilea Montijo por una supuesta relación con la santería en julio de 2023, durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México. El comentario surgió en medio de la polémica que involucró a Emilio Osorio, hijo de la vedette, luego de que usuarios de redes sociales lo acusaran de haber realizado un acto de brujería contra Wendy Guevara a raíz de un video en el que aparentemente escupía sobre su comida.

Fue el 27 de julio de 2023 cuando Niurka publicó un video para defender a su hijo y, durante sus declaraciones, mencionó directamente a Galilea Montijo. En ese momento, afirmó que la conductora era “santera” y aseguró que era una persona “efectiva” en esa práctica. También sostuvo que ambas conocían las creencias de la otra.

Posteriormente, Niurka retomó el tema en octubre de 2023 y volvió a referirse a la supuesta relación de Galilea Montijo con la santería en 2025. En octubre de ese año, la vedette cuestionó públicamente que la conductora aparentemente mantuviera en privado esta práctica y se preguntó por qué tendría que avergonzarse de ella.

¿Qué ha dicho Galilea Montijo sobre su religión?

Acusaciones de Niurka en contra de Galilea Montijo. @galileamontijo

Galilea Montijo no ha confirmado públicamente que practique santería y, ante los señalamientos de Niurka Marcos, ha preferido mantener una postura mesurada y evitar entrar en una confrontación directa.

La respuesta más reciente de la conductora ocurrió en octubre de 2025, cuando fue cuestionada por las declaraciones de Niurka. Galilea aseguró que respeta todas las religiones y las creencias de cada persona, por lo que prefirió no profundizar en las acusaciones. También dejó claro que mantiene respeto por Niurka, aunque reconoció que, desde su perspectiva, ese sentimiento no parece ser correspondido.

A lo largo de los años, Galilea ha sido relacionada en redes sociales con distintas especulaciones sobre sus creencias y supuestas prácticas espirituales. Sin embargo, ella nunca ha confirmado que sea santera. Por el contrario, ha hablado públicamente de su fe católica y de su devoción por la Virgen de Guadalupe.

¿Qué es la religión yoruba?

La religión yoruba es un sistema espiritual originario de África occidental, principalmente de la región que actualmente corresponde a Nigeria, Benín y Togo. Surgió entre los pueblos yoruba y se basa en la creencia en un dios supremo, conocido como Olodumare, así como en numerosas divinidades o fuerzas espirituales llamadas orishas, que sirven como intermediarios entre lo divino y los seres humanos.

Dentro de esta tradición, cada orisha está asociado con diferentes aspectos de la naturaleza y de la vida. Entre los más conocidos están Yemayá, relacionada con el mar y la maternidad; Changó, vinculado con el trueno, el fuego y la fuerza; Eleguá, asociado con los caminos y las oportunidades; y Ochún, relacionada con el amor, la fertilidad y los ríos. La religión también contempla rituales, ofrendas, ceremonias, cantos y sistemas de adivinación destinados a buscar orientación espiritual y mantener el equilibrio entre las personas y las fuerzas divinas.

Con el tiempo, las tradiciones yoruba llegaron a América a través de la diáspora africana y se mezclaron con otras creencias, dando origen a distintas expresiones religiosas. Una de las más conocidas es la santería o Regla de Ocha, desarrollada principalmente en Cuba, donde elementos yoruba se combinaron con el catolicismo y otras tradiciones.