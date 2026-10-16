Las mejores películas mexicanas de terror para ver en streaming este Halloween

El cine de terror gótico y sobrenatural mexicano consolida su prestigio como un referente indispensable a nivel mundial. La temporada de Halloween y Día de Muertos marca el momento ideal para revisitar las producciones más perturbadoras del género. Las oscuras tramas de estos clásicos nacionales dominan actualmente los catálogos de diversas plataformas oficiales de streaming.

Directores legendarios de la cinematografía nacional construyeron historias plagadas de brujería, fantasmas, posesiones satánicas y maldiciones mortales. Las actuaciones memorables de figuras consagradas del celuloide elevaron el nivel de tensión psicológica en cada una de estas aclamadas cintas. El público actual cuenta con múltiples opciones digitales de alta calidad para armar un terrorífico maratón nocturno.

Las audiencias de las nuevas generaciones redescubren continuamente estas macabras joyas del séptimo arte gracias a su preservación digital. La atmósfera lúgubre de los guiones originales mantiene un impacto visual insuperable frente a las súper producciones modernas. Los espectadores reafirman año con año el estatus de culto que rodea a estas seis obras maestras del suspenso.

Hasta el viento tiene miedo (1968)

Una fuerza sobrenatural irrumpe violentamente en la rutina de un estricto internado exclusivo para señoritas. El fantasma de Andrea, una alumna que decidió quitarse la vida años atrás, busca la posesión para cobrar venganza contra la autoritaria directora. El reparto estelar incluye a Marga López, Maricruz Olivier, Alicia Bonet y Norma Lazareno. La cinta de culto ofrece opciones de compra y renta en Prime Video y Apple TV.

Hasta el viento tiene miedo. Foto de FB: Cine Mexicano

El libro de piedra (1969)

Una institutriz pisa los terrenos de una mansión campestre para asumir el cuidado de la pequeña Silvia, una huérfana con actitudes muy perturbadoras. La niña jura jugar con Hugo, una estatua de piedra del jardín que cobra vida bajo una fuerte influencia siniestra. Marga López, Joaquín Cordero, Norma Lazareno y Lucy Buj protagonizan la misteriosa historia. El filme ofrece reproducción gratuita en Tubi TV y transmisión bajo demanda en Cultpix.

El libro de piedra Foto de FB: Cine Mexicano

Más negro que la noche (1975)

Cuatro amigas jóvenes aceptan mudarse a una antigua casona heredada bajo una única y extraña condición inamovible. El grupo asume la responsabilidad de cuidar a Becker, el gato negro mascota de la tía recién fallecida. El misterioso asesinato del felino provoca el regreso del espíritu vengativo de la anciana. Claudia Islas, Susana Dosamantes, Helena Rojo y Lucía Méndez lideran el elenco disponible en Prime Video y canales de YouTube.

Más negro que la noche. Foto de FB: Cine Mexicano

Veneno para las hadas (1984)

Los perturbadores relatos sobre hechicería narrados por una sirvienta capturan la mente de Verónica, una niña solitaria e imaginativa. La menor convence a su inocente amiga Flavia sobre su verdadera identidad como bruja para arrastrarla a un sádico juego. Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez estelarizan este asfixiante thriller psicológico con desenlace fatal. La película permite renta digital en Prime Video y visualización en Cineverse o Fandor.

Veneno para las hadas Foto de FB: Cine Mexicano

El escapulario (1968)

El contexto violento de la Revolución Mexicana enmarca la confesión de una anciana moribunda ante un sacerdote local. La mujer revela el secreto de un objeto sagrado capaz de proteger vidas o desatar maldiciones mortales y tragedias irreparables. Enrique Lizalde, Ofelia Guilmáin, Carlos Cardán y Eleazar García conforman la planilla principal de actores. La versión restaurada transmite su máxima calidad abiertamente en la plataforma de videos YouTube.

El escapulario. Foto de FB: Cine Mexicano

Alucarda, la hija de las tinieblas (1977)

Una joven ingresa a un convento católico y forja una extraña amistad con otra interna del misterioso recinto religioso. La exploración de unas oscuras ruinas cercanas provoca la liberación accidental de una fuerza demoníaca ancestral. Este ente desata el caos, la herejía y la destrucción total en el monasterio. Tina Romero, Claudio Brook, Susana Kamini y David Silva protagonizan la aterradora obra disponible en MUBI y YouTube.