Tours de terror y casas embrujadas en CDMX: Precios y fechas para octubre 2026

La Ciudad de México arranca la temporada de Día de Muertos y Halloween con una amplia oferta de turismo de terror. Las carteleras de octubre de 2026 abren sus puertas a los amantes de lo paranormal con múltiples experiencias inmersivas. Diversos organizadores diseñan recorridos nocturnos para explorar casas embrujadas y repasar los mitos urbanos más oscuros de la capital.

Turistas y capitalinos agotan rápidamente los boletos para estas expediciones guiadas de temporada limitada. Los eventos combinan la historia arquitectónica del país con representaciones teatrales de alto impacto. Las autoridades recomiendan reservar con anticipación y portar ropa abrigadora y calzado cómodo ante el clima frío y las lluvias de otoño.

Turibus del Terror (Ruta de Casas Embrujadas)

El transporte turístico más famoso del país adapta su ruta para visitar casonas con historial paranormal comprobado. Los pasajeros experimentan una noche de miedo con descensos estratégicos en cuatro edificios emblemáticos. Las paradas oficiales contemplan el Hotel Posada del Sol, la Casa Negra, la Casona de Fidel y la Casa del País de los Duendes.

El Turibús del terror recorre las casas embrujadas de CDMX. Foto: turibus.com.mx

El boleto de admisión cuesta $799 MXN por persona. La tarifa cubre el traslado en el autobús panorámico, guías caracterizados y actores que interactúan con los visitantes durante el trayecto. El paquete finaliza con una cena temática para todos los asistentes.

Las corridas operan los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre. Las unidades inician su viaje a las 19:00 horas desde el Ángel de la Independencia, salvo los días 25 y 31, cuando salen de la Fuente de Cibeles en la colonia Roma Norte.

Leyendas Nocturnas en el Desierto de los Leones

El histórico Exconvento del Desierto de los Leones aloja el espectáculo teatral "El regreso de las hermanas Ruíz Valdés". Este majestuoso escenario natural envuelve a los espectadores en un ambiente de total misterio bajo los árboles. La producción actoral relata nueve historias clásicas del folclor mexicano y terror urbano.

Habrá noche de leyendas en el Desierto de los Leones. Foto de FB: Leyendas Nocturnas Oficial

Los realizadores integran efectos de sonido envolvente y pirotecnia para elevar la tensión durante la caminata. El acceso general mantiene un costo accesible de $150 MXN por persona.

La temporada especial de espantos arranca formalmente el 30 de octubre. Las jornadas inician actividad a partir de las 19:30 o 20:00 horas, ofreciendo recorridos escalonados durante el transcurso de la madrugada.

Noche de Leyendas en Xochimilco

Las aguas del sur de la ciudad reciben a los valientes con una experiencia mística a bordo de embarcaciones tradicionales. Las trajineras recorren los oscuros canales de la alcaldía Xochimilco bajo la luz de la luna. Los narradores cuentan historias espeluznantes durante un trayecto de aproximadamente cuatro horas de duración.

Xochimilco y sus leyendas también tendrán un tour. Foto: CDMX Secreta

Los organizadores establecen la tarifa de esta aventura en $700 MXN por persona. Las embarcaciones zarpan en punto de las 19:00 horas directamente desde el Embarcadero Caltongo.

El servicio opera exclusivamente en los fines de semana más fuertes de la festividad. Las fechas habilitadas para tomar este recorrido acuático son el 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre.

Recorrido Nocturno en la Catedral Metropolitana

El corazón del Centro Histórico ofrece una alternativa enfocada en el arte sacro y el luto virreinal. El paseo denominado "Una Noche para Recordar" permite a los asistentes caminar por los pasillos del recinto religioso guiados por la luz de las velas. Los anfitriones revelan los secretos fúnebres de la época colonial.

La Catedral de la CDMX tendrá un recorrido nocturno. Foto de FB: Catedral Metropolitana

El mayor atractivo del programa abarca visitas guiadas hacia las criptas subterráneas de los arzobispos de la nación. Para ingresar a los túneles, la administración solicita una aportación de recuperación de $150 pesos por persona.

El evento opera de manera continua de viernes a domingo durante todo el mes, tras inaugurar sus paseos nocturnos el 9 de octubre. Las salidas se organizan en grupos reducidos y horarios escalonados para evitar aglomeraciones bajo tierra.