Guanajuato se prepara para celebrar una de las tradiciones más representativas de México con una propuesta que combina arte, gastronomía, espectáculos y expresiones culturales nacionales e internacionales.

En su octava edición, el Festival de Día de Muertos tendrá a Japón y Playa del Carmen como invitados especiales, con actividades que permitirán al público conocer distintas formas de honrar la memoria de los antepasados.

El encuentro también busca fortalecer la oferta turística de la ciudad y generar oportunidades para artesanos, comerciantes, restaurantes y prestadores de servicios. Estas son las fechas, sedes y actividades principales del festival.

Festival de Día de Muertos Guanajuato 2026: fechas y actividades @guanajuato.mex

Festival de Día de Muertos Guanajuato 2026: ¿cuándo y dónde será?

La octava edición del Festival de Día de Muertos se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en Guanajuato capital. Durante seis días, las calles, plazas, callejones, edificios históricos y espacios subterráneos recibirán propuestas relacionadas con esta celebración.

Entre las sedes destacan la Calle Subterránea, las escalinatas del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato, la calle Sopeña, la Plaza de la Paz y el Panteón de Santa Paula.

De acuerdo con la información del Gobierno de Guanajuato, el programa busca acercar al público a las tradiciones populares y a expresiones artísticas contemporáneas de México y otros países.

Por su parte, la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato informó que el comité organizador proyecta la llegada de 250 mil asistentes y una ocupación hotelera promedio del 78 por ciento durante el festival.

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Japón será el invitado de honor: ¿qué aportará al festival?

Uno de los principales atractivos de 2026 será la participación de Japón, que contará con un espacio cultural para el Bon Odori, una danza tradicional vinculada con las celebraciones de Obon.

Esta festividad japonesa honra la memoria de los antepasados mediante distintas prácticas culturales. La música, los bailes y sus movimientos varían según la región, por lo que existen diferentes formas de interpretar esta tradición.

La presencia del Bon Odori en Guanajuato ofrecerá a los visitantes la oportunidad de conocer una expresión cultural japonesa. Aunque el Día de Muertos mexicano y el Obon tienen orígenes y prácticas diferentes, ambas celebraciones conceden importancia al recuerdo de quienes fallecieron.

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Actividades imperdibles en el Festival de Día de Muertos 2026 en Guanajuato

La programación contempla espectáculos, muestras artísticas, recorridos nocturnos y actividades tradicionales. Estas son algunas de las propuestas anunciadas para cada jornada.

Miércoles 28 de octubre

La inauguración incluirá una pasarela, espectáculos audiovisuales y presentaciones relacionadas con la cultura maya.

17:00 horas: La Condesa en Pasarela, en el callejón de la Condesa.

19:00 horas: Inauguración oficial, en la Calle Subterránea.

19:30 horas: Videomapping en la fachada de la Basílica.

20:00 horas: Puch Ben Maya Pax: Música Ancestral Autóctona, en la Calle Subterránea.

22:00 horas: El Umbral de Xibalbá, en la calle Sopeña.

Jueves 29 de octubre

La segunda jornada contará con concursos, tradiciones populares, recorridos nocturnos y música.

15:00 horas: Concurso de ofrendas de la Universidad de Guanajuato, en el Mesón de San Antonio.

17:00 horas: Mojigangas bailarinas, en la calle Sopeña.

18:00 horas: Función de Ultratumba, en el Panteón de Santa Paula.

19:00 horas: Desfile de calaveras y catrinas.

19:30 horas: Videomapping en la fachada de la Basílica.

20:00 horas: Al cruzar el Umbral, recorrido nocturno en el Panteón de Santa Paula.

20:30 horas: El Umbral de Xibalbá, en la calle Sopeña.

21:00 horas: Concurso de calaveras y catrinas, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

22:00 horas: Puch Ben Maya Pax, en la Calle Subterránea.

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Viernes 30 de octubre

El programa incluirá música sinfónica, teatro, danza japonesa y proyecciones audiovisuales.

17:00 horas: Mojigangas bailarinas, en la calle Sopeña.

18:00 horas: Función de Ultratumba, en el Panteón de Santa Paula.

19:00 horas: El Umbral de Xibalbá, en la calle Sopeña; concierto de solista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), en el Teatro Principal; y videomapping en la fachada de la Basílica.

20:00 horas: Encendido de la ofrenda monumental de la Universidad de Guanajuato, en sus escalinatas, y videomapping en el templo de San Roque.

21:00 horas: Bon Odori, en el escenario del Túnel de Tradición, y obra de teatro Catarsis, en la Plazuela de San Roque.

22:00 horas: Puch Ben Maya Pax, en San Roque, y Los Mayas de Hoy, en la calle Sopeña.

Sábado 31 de octubre

La jornada ofrecerá actividades familiares, un concurso de disfraces para mascotas y una carrera temática.

17:00 horas: Mojigangas bailarinas, en la calle Sopeña.

18:00 horas: Festival del Perror, concurso de disfraces de mascotas, en el escenario del Túnel de Tradición.

19:00 horas: Bon Odori, en el escenario del Túnel de Tradición y en la calle Sopeña.

19:30 horas: Videomapping en la fachada de la Basílica.

20:00 horas: Videomapping en el templo de San Roque y recorrido Al cruzar el Umbral, en el Panteón de Santa Paula.

21:00 horas: Carrera Muero por Correr, con salida y meta en el Panteón de Santa Paula.

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Domingo 1 de noviembre

La programación contempla una procesión, teatro clásico y danza tradicional japonesa.

17:00 horas: Mojigangas bailarinas, en la calle Sopeña.

19:00 horas: Procesión de Angelitos.

19:30 horas: Obra de teatro Don Juan Tenorio, en el Mesón de San Antonio, y videomapping en las fachadas de la Basílica y del templo de San Roque.

20:00 horas: Al cruzar el Umbral, recorrido nocturno en el Panteón de Santa Paula.

20:30 horas: Bon Odori, en la calle Sopeña.

Lunes 2 de noviembre

El último día incluirá propuestas artísticas, actividades en honor a los difuntos y espectáculos nocturnos.

Desde las 07:00 horas: El Tapete de la Muerte, en la calle Sopeña.

15:00 horas: Ascenso de las Almas, en la Plaza de la Paz.

19:30 horas: Obra de teatro Don Juan Tenorio, en el Mesón de San Antonio, y videomapping en la fachada de la Basílica.

22:00 horas: Retorno al Mictlán, en la calle Sopeña.

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Playa del Carmen también será invitada: así se unirán dos tradiciones

La participación de Playa del Carmen permitirá incorporar expresiones culturales de raíz maya. Una de las referencias más representativas es el Hanal Pixán, una tradición de comunidades mayas de la península de Yucatán para honrar y recordar a los difuntos.

El nombre Hanal Pixán suele traducirse como «comida de las almas». En esta celebración, las ofrendas y los alimentos ocupan un lugar importante dentro de las prácticas familiares para recordar a quienes fallecieron. Las costumbres varían según cada comunidad.

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Con esta participación, el festival ampliará su perspectiva cultural y mostrará expresiones de distintas regiones de México y del extranjero. La propuesta busca acercar al público a diferentes formas de expresar el recuerdo y el respeto por los antepasados, sin perder de vista las particularidades de cada tradición.

El Festival de Día de Muertos Guanajuato 2026 ofrecerá una oportunidad para conocer la riqueza cultural de esta celebración desde distintas perspectivas. Las ofrendas, los recorridos por espacios históricos, el teatro y las expresiones artísticas internacionales formarán parte de una programación dirigida a públicos diversos.

Para quienes planean visitar Guanajuato capital a finales de octubre o principios de noviembre, el festival será una alternativa para disfrutar de sus tradiciones y de su patrimonio histórico.