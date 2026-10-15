Dioses del Inframundo: fechas, horarios y precios de la experiencia de terror en el Museo de la Inquisición

Las leyendas prehispánicas, las deidades relacionadas con la muerte y los relatos sobre el más allá llegarán al Centro Histórico de la Ciudad de México con Dioses del Inframundo, una experiencia teatral que se presentará en el Museo de la Inquisición.

La propuesta combinará actuaciones en vivo, danza prehispánica, música, canto y efectos de iluminación para transportar a los asistentes a un recorrido inspirado en las creencias de las culturas originarias sobre el destino de las almas después de morir.

Con una duración aproximada de una hora con 15 minutos y un límite de 40 personas por función, el montaje busca ofrecer una alternativa para quienes disfrutan las historias sobrenaturales y las actividades temáticas de Halloween y Día de Muertos.

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¿De qué trata Dioses del Inframundo?

La experiencia se inspira en distintas culturas prehispánicas sobre la muerte y el camino que debía recorrer una persona después de fallecer.

A través de escenas dramatizadas y relatos mitológicos, el público conocerá historias relacionadas con el mundo de los muertos y las entidades que, según diversas tradiciones mesoamericanas, estaban vinculadas con ese universo.

El recorrido comenzará con la aparición de un sepulturero, personaje que guiará a los asistentes y los introducirá en la narrativa. A partir de ese momento, tendrán que asumir simbólicamente su condición de ánimas para emprender un viaje lleno de desafíos.

La ambientación incluirá aroma a copal, un camino decorado con flores de cempasúchil y una propuesta de iluminación inmersiva que, de acuerdo con los organizadores, transformará el auditorio durante la representación.

¿Qué leyendas y dioses aparecerán durante el recorrido?

Uno de los atractivos de Dioses del Inframundo será la representación de figuras mitológicas asociadas con la muerte y las creencias de los pueblos mesoamericanos.

Entre los personajes anunciados se encuentran: Mictlantecuhtli, Ah Puch, Tezcatlipoca.

Las representaciones de estas entidades formarán parte de las distintas escenas que se desarrollarán a lo largo del museo.

El programa también contempla la leyenda de Las 20 flores, una historia que aborda el amor entre dos niños y la intervención de Tonatiuh, deidad mexica vinculada con el Sol, para que su relación continúe más allá de la muerte.

Actores caracterizados darán vida a estos relatos mediante interpretaciones teatrales que combinarán elementos sobrenaturales, mitología y tradición.

Durante la actividad, los asistentes pasarán por espacios que forman parte de la exposición del museo, donde se encuentran objetos y reproducciones relacionados con los métodos de tortura utilizados en distintos periodos históricos.

Entre los elementos mencionados por los organizadores están la rueda, el potro y la balanza, que contribuirán a crear una atmósfera acorde con las historias representadas.

¿Cuándo habrá funciones de Dioses del Inframundo en CDMX?

Las presentaciones se realizarán en fechas seleccionadas entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre de 2026. Estos son los horarios anunciados:

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¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

Los precios anunciados para asistir a Dioses del Inframundo son los siguientes:

Entrada general: 410 pesos.

Tarifa especial: 380 pesos para adolescentes de 10 a 14 años, personas con credencial del INAPAM, docentes y estudiantes que presenten una identificación vigente.

Foto: Facebook

De acuerdo con la información de la temporada, el costo incluye el acceso al Museo de la Inquisición, el recorrido inmersivo y la dramatización de leyendas.

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Ticketópolis. Debido al cupo limitado, es conveniente consultar las condiciones de acceso y los horarios disponibles antes de adquirir las entradas.

Con esta propuesta, el Museo de la Inquisición se suma a las alternativas culturales y temáticas de la temporada de Día de Muertos en la capital, con un montaje que reúne mitología prehispánica, teatro y relatos sobrenaturales.