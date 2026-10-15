Expo Garnacha Halloween 2026: Habrá antojitos mexicanos, rock y disfraces; ¿cuándo y dónde será?

La comida mexicana, la música y las actividades temáticas se combinarán en la Expo Garnacha Halloween 2026. El festival festejará su quinto aniversario con una propuesta que incluye puestos de antojitos, un bazar, concursos y dinámicas para quienes quieran sumarse al ambiente de Halloween.

El encuentro se llevará a cabo durante dos días y está pensado para recibir a familias, grupos de amigos y personas que busquen un plan diferente para el fin de semana. Además de probar distintos platillos, los visitantes podrán acudir disfrazados, participar en actividades para conseguir dulces y disfrutar de presentaciones de rock en vivo.

Foto: Facebook Expo Garnacha

¿Cuándo y dónde será la Expo Garnacha Halloween 2026?

La celebración se realizará el sábado 17 y domingo 18 de octubre en el Parque Naucalli, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas y la entrada será gratuita durante ambas jornadas. Sin embargo, quienes deseen comer, comprar bebidas o adquirir productos en el bazar deberán contemplar un presupuesto adicional, pues cada establecimiento manejará sus propios precios.

Esta edición tendrá un significado especial para la organización, ya que marcará el quinto aniversario de Expo Garnacha. Para festejarlo, la feria incorporará elementos característicos de Halloween a su formato gastronómico.

Foto: Facebook Expo Garnacha

¿Qué comida habrá en la Expo Garnacha Halloween?

Uno de los principales atractivos será la variedad de platillos mexicanos que se ofrecerán en los diferentes puestos. El menú anunciado contempla opciones para quienes prefieren la comida tradicional, los antojitos preparados al momento o las porciones abundantes.

Entre las alternativas se encuentran pozole, carnitas, birria, pancita, flautas, machetes y enchiladas. También habrá tacos, gorditas, pambazos, huaraches, sopes, gringas y burritos.

Algunos de los establecimientos participantes llevarán propuestas particulares para quienes quieran probar algo diferente durante su recorrido por el festival.

Además de los alimentos, los asistentes podrán recorrer un bazar con artesanías y otros productos. De esta manera, la experiencia no se limitará a la comida, pues también habrá opciones para quienes quieran conocer y comprar artículos de distintos expositores.

Foto: Facebook Expo Garnacha

Habrá concursos, disfraces y rock

La temática de Halloween estará presente durante las dos jornadas mediante distintas actividades. Las personas que acudan caracterizadas podrán participar en una dinámica para pedir dulces en los puestos y restaurantes participantes.

La programación también contempla música de rock en vivo y concursos de comedores de tacos. Los organizadores anunciaron premios sorpresa para estas competencias.

Foto: Facebook Expo Garnacha

¿Cómo llegar al Parque Naucalli desde la CDMX?

Una opción de transporte público consiste en llegar a la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro y buscar transporte con dirección a Periférico Norte y las Torres de Satélite. Es importante confirmar con el conductor que la unidad pase por el acceso al parque, ya que el punto de descenso puede variar según la ruta.

También se puede partir de la estación El Rosario, que conecta con las líneas 6 y 7 del Metro, y buscar transporte con dirección a Naucalpan.

Para quienes viajen en automóvil desde el centro o sur de la capital, una alternativa es tomar Periférico Norte y continuar hacia Naucalpan. Se recomienda revisar la ruta antes de salir y considerar tiempo adicional para encontrar estacionamiento, especialmente durante las horas de mayor afluencia.