Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus anuncian su compromiso matrimonial

El cantante estadounidense Billy Ray Cyrus y la actriz británica Elizabeth Hurley formalizaron su relación sentimental. La pareja de estrellas del espectáculo internacional confirmó su compromiso matrimonial tras poco más de un año de noviazgo. El intérprete de música country entregó el anillo a la protagonista de exitosas películas y series. La noticia sacudió a los seguidores de ambas celebridades a través de los reportes de la prensa especializada.

El portal estadounidense Page Six corroboró la propuesta de matrimonio mediante sus fuentes de primera mano. Los informantes aseguraron que el músico se arrodilló para pedir la mano de la modelo británica. Ella aceptó de inmediato la proposición romántica del cantautor nacido en Kentucky. Los representantes oficiales de las estrellas mantuvieron absoluto silencio sobre la fecha y el lugar exacto del evento.

Elizabeth Hurley luciendo su anillo de compromiso. Foto de IG: Elizabeth Hurley

Las pistas sobre este paso definitivo inundaron las redes sociales durante los últimos días. El intérprete publicó un misterioso mensaje el pasado jueves en su cuenta oficial de Instagram. El texto incluyó el emoji de un anillo de compromiso, detalle que detonó las sospechas de los medios. Damian Hurley, el único hijo de la actriz, respondió a la publicación con íconos de celebración y aplausos.

La confirmación visual llegó el lunes posterior a la publicación del músico norteamericano. La propia Elizabeth Hurley subió una fotografía tipo selfie a sus plataformas digitales. En la imagen, la estrella presumió un enorme anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda. Los fanáticos interpretaron este gesto como la ratificación absoluta del próximo enlace nupcial entre las dos figuras.

El inicio de su romance en los foros

La historia de amor entre estas personalidades del entretenimiento comenzó directamente en los sets cinematográficos. Ambos compartieron créditos durante el rodaje de la película Navidad en el Paraíso años atrás. La convivencia diaria detonó una química especial frente y detrás de las cámaras de la producción. En aquel momento forjaron una amistad sólida que evolucionó orgánicamente con el paso del tiempo.

Los enamorados decidieron mantener su romance lejos del escrutinio público durante los primeros meses. La pareja hizo oficial su relación amorosa apenas el Domingo de Pascua del año 2025. Esa aparición pública marcó el inicio de una etapa mediática muy intensa para los dos artistas internacionales. Las revistas de espectáculos siguieron de cerca cada paso de los novios desde aquel anuncio primaveral.

Billy Ray Cyrus lleva un años de relación con Elizabeth Hurley. Foto de IG: Elizabeth Hurley

El noviazgo demostró una enorme solidez pese a las complicadas agendas de trabajo de los dos involucrados. Reporteros y fotógrafos captaron a la pareja en múltiples eventos de alfombra roja y celebraciones privadas. Su dinámica como pareja cautivó a las audiencias por la madurez mostrada frente a los reflectores. Las familias de los dos lados aceptaron el vínculo con evidente entusiasmo y cordialidad.

El historial matrimonial de ambas estrellas

Este próximo enlace sumará un nuevo capítulo a la agitada vida amorosa del famoso intérprete estadounidense. La boda representará el cuarto matrimonio en el historial de Billy Ray Cyrus. Sus divorcios anteriores ocuparon las portadas de múltiples revistas a lo largo de su extensa carrera musical. Su separación más reciente acaparó la atención de la prensa antes de iniciar este nuevo romance con la británica.

Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus no dieron más detalles de su compromiso. Foto de IG: Elizabeth Hurley

Por el lado de la modelo y diseñadora de trajes de baño, la situación luce totalmente distinta. Esta ceremonia significará apenas la segunda unión matrimonial legal para Elizabeth Hurley. Su primer enlace concluyó hace varios años y desde entonces manejó una vida sentimental mucho más reservada. Su larga relación de juventud con el actor Hugh Grant también marcó su perfil público en el pasado.

Hasta este momento, la pareja guardó bajo llave todos los detalles logísticos de la próxima boda. La prensa desconoce si los artistas optarán por una ceremonia íntima o una celebración multitudinaria de alto perfil. Los medios de comunicación aguardan la confirmación oficial del recinto y la lista de invitados. El mundo del entretenimiento sigue a la expectativa de las futuras declaraciones de los ahora prometidos.