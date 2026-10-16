No solo Finn y Jake: Descubre qué otros personajes vuelven en 'Hora de Aventura: Misiones Secundarias'

El fascinante universo de Ooo está de regreso con la llegada de Hora de Aventura: Misiones Secundarias. Esta nueva producción recupera la esencia alocada y divertida de la serie original de Cartoon Network, trayendo de vuelta a Finn y Jake en compañía de icónicos personajes y dando protagonismo a otros inolvidables habitantes de este mundo fantástico.

¿De qué trata la nueva serie de Hora de Aventura?

Hora de Aventura: Misiones Secundarias busca conservar los elementos que distinguieron a la serie original: la imaginación, los escenarios fantásticos, los personajes excéntricos y la combinación de comedia con aventuras inesperadas.

La Tierra de Ooo vuelve a las pantallas con historias independientes, nuevos desafíos y el regreso de varios personajes que conquistaron a los seguidores de Hora de Aventura. Cortesía HBO

La intención es presentar este universo a espectadores que no necesariamente conocen la historia completa de Finn y Jake, sin dejar fuera los guiños que pueden reconocer quienes han seguido la franquicia desde sus primeras temporadas.

La producción ejecutiva está a cargo de Nate Cash, quien también funge como showrunner, mientras que Darrick Bachman participa como editor de historia. La dirección corresponde a Victor Courtright y Niki Yang; Nick Cross está al frente de la dirección de arte y Matthew Janszen compone la música.

¿Qué personajes regresan en Hora de Aventura: Misiones Secundarias?

Aunque Finn, el joven héroe, y Jake, su mejor amigo con poderes mágicos, vuelven a ocupar un lugar central, no serán los únicos rostros familiares. Varios personajes que ayudaron a construir la identidad de la serie original también tendrán nuevas apariciones.

Marceline, BMO, el Rey Helado y la Princesa Chicle son algunos de los personajes que regresan para acompañar a Finn y Jake en sus nuevas misiones. Cortesía HBO

Uno de ellos es el Rey Helado, quien vuelve acompañado de sus inseparables pingüinos y mantiene uno de sus objetivos más recurrentes: encontrar una princesa con quien compartir una historia de amor. Sus intentos, generalmente caóticos, forman parte del humor peculiar que lo convirtió en uno de los personajes más reconocibles de Ooo.

También regresa BMO, la pequeña consola de videojuegos que suele acompañar a Finn y Jake. Además de participar en algunas de sus aventuras, conservará esa doble función que lo caracteriza: ser un compañero entrañable y, cuando la ocasión lo permite, un dispositivo para jugar.

Otra figura que vuelve a escena es Marceline, la vampira de espíritu rockero que combina su gusto por la música con una personalidad irreverente. Su humor irónico y su inclinación por las situaciones inquietantes aportan un contraste particular a las aventuras de los protagonistas.

El Rey Helado regresa con sus inseparables pingüinos y su búsqueda de una princesa, mientras intenta encontrar el amor en medio de nuevas situaciones caóticas. Cortesía HBO

La Princesa Chicle también estará presente junto con el colorido Reino de los Dulces, uno de los escenarios más representativos de la serie. Su inteligencia y su papel como gobernante la han convertido en una figura importante dentro de las historias de Finn y Jake.

A la lista se suman Lady Arcoíris, conocida por su empatía y su cercanía con los personajes, y la Princesa Grumosa, cuya personalidad dramática y sus comentarios mordaces suelen generar situaciones cómicas. Su regreso permite recuperar distintas formas de humor y ampliar las posibilidades de las nuevas misiones.

¿Cuándo y dónde ver la nueva serie?

La nueva serie se estrenó el lunes 5 de octubre en Cartoon Network y HBO Max, con un formato pensado tanto para quienes crecieron siguiendo las aventuras de los protagonistas como para las nuevas generaciones que apenas descubrirán sus historias.

Hora de Aventura: Misiones Secundarias apuesta por episodios con aventuras independientes para presentar el universo de Finn y Jake a quienes todavía no conocen la franquicia. Cortesía HBO

A diferencia de las tramas que desarrollaban conflictos a lo largo de varios episodios, esta producción apuesta por aventuras más independientes, con misiones particulares, encuentros inesperados y el humor absurdo que caracteriza a la franquicia.

¿Cuántos capítulos tendrá Hora de Aventura: Misiones Secundarias?

La serie tendrá ocho episodios disponibles desde el lanzamiento y posteriormente incorporará cuatro episodios nuevos cada lunes, hasta el 26 de octubre. Con este regreso, la franquicia retoma a algunos de sus personajes más populares y propone historias que pueden disfrutarse de manera independiente.

La nueva serie animada tendrá ocho episodios disponibles desde su lanzamiento y nuevas entregas cada lunes. Cortesía HBO

Para los seguidores de siempre, será una oportunidad de reencontrarse con los habitantes de Ooo; para quienes llegan por primera vez, una forma de conocer el mundo fantástico en el que Finn y Jake convierten cualquier misión en una aventura impredecible.