Georgina Rodríguez comparte video de su hija Alana Martina cantando Billie Eilish

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, compartió uno de esos momentos familiares que llenan de orgullo: un video de su hija Alana Martina mientras interpreta una canción de Billie Eilish y deja ver su talento para la música.

La modelo e influencer suele compartir algunos momentos especiales junto a sus hijos en redes sociales. Esta vez, fue la voz de la pequeña la que se robó la atención y permitió a sus seguidores conocer una faceta más de la vida familiar de la pareja.

Georgina Rodríguez comparte el talento musical de su hija

A través de sus historias de Instagram, Georgina Rodríguez mostró a su hija Alana Martina durante lo que parece ser una clase de música, frente a un piano y mientras interpreta una canción de Billie Eilish.

En el video, la pequeña canta con entusiasmo y de manera armoniosa, dejando ver su interés por la música. El momento no solo muestra una de sus habilidades, sino también el orgullo de su mamá al compartir con sus seguidores esta faceta de su hija.

Reacciones de los usuarios al escuchar cantar a la hija de Cristiano Ronaldo

El video no pasó desapercibido entre los seguidores de Georgina Rodríguez, quienes reaccionaron con sorpresa y compartieron mensajes sobre la manera en que Alana Martina interpreta la canción.

La grabación también despertó comentarios sobre el potencial musical de la pequeña, quien comienza a mostrar sus intereses y habilidades. Por ahora, se trata de un momento familiar que permitió a los seguidores de la influencer conocer un poco más sobre sus hijos.

Georgina Rodríguez comparte video de su hija cantando. Foto: IG @georginagio

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formado una familia numerosa. Aunque no todos sus hijos son biológicos de la modelo, ella los ha integrado a su vida familiar y comparte con ellos distintos momentos de su día a día.

El futbolista es padre de Cristiano Ronaldo Jr., quien nació el 17 de junio de 2010. La identidad de su madre biológica se ha mantenido privada.

El 8 de junio de 2017 nacieron los mellizos Eva María y Mateo, mediante gestación subrogada. Meses después, el 12 de noviembre de ese mismo año, nació Alana Martina, la primera hija biológica de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Posteriormente, el 18 de abril de 2022, la pareja dio la bienvenida a los mellizos Bella Esmeralda y Ángel. Sin embargo, vivieron un momento doloroso con el fallecimiento de Ángel durante el parto.

Con este video, Alana Martina mostró una de sus facetas artísticas y protagonizó un tierno momento familiar que Georgina decidió compartir con sus seguidores.