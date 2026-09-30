De Digger a Street Fighter: La lista de películas que llegan a cines en octubre 2026

Octubre llega con una de las carteleras más variadas del año. Tom Cruise, Jenna Ortega y Noah Centineo forman parte de los estrenos que buscarán atraer al público durante un mes con opciones de acción, terror, suspenso, animación y drama.

Entre lo que más destaca para este mes se encuentra Digger, la nueva cinta de Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise, además de la adaptación cinematográfica de Verity.

También habrán producciones como Street Fighter y Klara y el Sol, junto con varias propuestas de terror que aprovecharán la cercanía de Halloween.

Lista con TODOS los estrenos de octubre de 2026

1 de octubre

Digger

Alejandro G. Iñárritu regresa a la dirección acompañado por Tom Cruise. La historia presenta a un poderoso hombre que emprende una misión para convencer al mundo de que puede salvar a la humanidad después de provocar un desastre que amenaza con destruirlo todo.

Tom Cruise protagoniza Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu que llega a cines el 1 de octubre. Cinépolis

El último gran golpe

Russell Crowe interpreta a Manco Kapak, dueño de varios clubes nocturnos cuyo plan para retirarse cambia después del robo de una enorme cantidad de dinero. La situación se complica con la intervención de un cártel y un misterioso comprador.

Reproducir EL ÚLTIMO GRAN GOLPE | TRÁILER

Quiero tu sexo

Elliot consigue trabajar con la reconocida artista Erika Tracy, pero su relación laboral toma un giro cuando se convierte en su musa sexual. Lo que parecía una oportunidad profesional termina llevándolo hacia una historia de control, obsesión y traición.

Verity La sombra de un engaño

La novela de Colleen Hoover llega al cine con una historia centrada en Verity Crawford y Lowen Ashleigh. Esta última acepta trabajar para la famosa escritora y encuentra unas notas que contienen inquietantes revelaciones sobre la familia Crawford.

Verity La sombra de un engaño llega a los cines el 1 de octubre con Anne Hathaway y Dakota Johnson. Cinépolis

Pinocho El lado oscuro

El personaje infantil cambia por completo en esta película perteneciente al Twisted Childhood Universe. Pinocho emprende una violenta búsqueda para eliminar aquello que considera malo mientras intenta convertirse en un niño humano.

Reproducir Trailer oficial PINOCHO: EL LADO OSCURO - Twisted Childhood Universe

Sorop Herencia diabólica

Dos hermanas regresan al pueblo donde crecieron después de la muerte de su tío. Ahí descubren un antiguo ritual conocido como Sorop, relacionado con el momento en que la separación entre los vivos y los muertos comienza a desaparecer.

Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa

Tadeo y Sara ahora son padres de Olimpia, mientras Momia enfrenta los celos por haber dejado de ser el centro de atención. El descubrimiento de una lámpara maravillosa desencadena un viaje que llevará al grupo por diferentes lugares y épocas.

Tadeo regresa junto a Sara y Momia en una nueva aventura que llegará a los cines en octubre. Paramount

8 de octubre

Hope El primer impacto

Un descubrimiento realizado en las afueras de una remota ciudad portuaria pone a sus habitantes frente a una amenaza desconocida. Los residentes tendrán que organizarse para sobrevivir a algo que nunca habían enfrentado.

Reproducir HOPE: EL PRIMER IMPACTO | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Octubre 8 en cines

El poder de la red

Esta producción retoma los hechos detrás de Los archivos de Facebook. La historia sigue a la ingeniera Frances Haugen y al periodista Jeff Horwitz mientras trabajan para revelar información interna relacionada con la red social.

Volcán Fuego bajo tierra

Una comunidad queda amenazada por la inminente erupción de un volcán. La película combina el desastre natural con las decisiones de los habitantes mientras intentan ponerse a salvo antes de que la actividad volcánica alcance su punto crítico.

Volcán Fuego bajo tierra sigue a una comunidad que enfrenta la amenaza de una inminente erupción volcánica. Filmaffinity

Kraken Terror en lo profundo

La bióloga marina Johanne viaja hasta un fiordo de Noruega para investigar extrañas muertes de salmones. La aparición de cuerpos destrozados revela que el problema podría estar relacionado con una criatura mucho más peligrosa.

Reproducir KRAKEN: TERROR EN LO PROFUNDO Tráiler Español Latino (2026)

Madre siniestra

Bela, una niña de ocho años, comienza a enfrentarse a una entidad que aparece desde su clóset. La pequeña la llama Otra Mamá, pero su presencia se vuelve cada vez más peligrosa para toda la familia.

Un mal partido

Guillermo es un padre sobreprotector que desaprueba a Martín, el nuevo novio de su hija Mía. Sus intentos por separarlos se complican cuando los tres terminan juntos durante un viaje de campamento.

Mauricio Ochmann protagoniza Un mal partido, comedia mexicana que llegará a los cines el 8 de octubre. IG pampafilms

El árbol mágico

Una familia deja atrás la tecnología para mudarse al campo, donde los niños encuentran un árbol mágico habitado por peculiares personajes. El descubrimiento abre la puerta a una serie de aventuras familiares.

Reproducir EL ÁRBOL MÁGICO | TRAILER OFICIAL

Shaun El cordero El monstruo de Mossy Bottom

La víspera de Halloween se complica en Mossy Bottom después de que el granjero arruina el huerto de calabazas. Shaun intenta solucionarlo mediante experimentos, pero una misteriosa bestia aparece en el bosque.

15 de octubre

Street Fighter

Ryu y Ken Masters vuelven al combate cuando Chun-Li los recluta para participar en el Torneo Mundial de Guerreros. Ambientada en 1993, la historia comienza como una competencia entre grandes peleadores que termina revelando una conspiración mucho más peligrosa.

Street Fighter llegará a los cines el 15 de octubre con una nueva adaptación del popular videojuego de peleas. streetfighter.mx

El final

Un grupo de jóvenes recién graduados decide salir a comer durante su última noche juntos antes de tomar caminos diferentes. El recorrido cambia cuando quedan atrapados en una carretera aparentemente interminable, donde comienzan a encontrarse con fenómenos y fuerzas inexplicables.

La caída de la ballena

Jay Gardiner busca los restos de su padre en las costas de California cuando termina atrapado dentro de una ballena. Con aproximadamente una hora de oxígeno disponible, deberá recordar las enseñanzas de su padre para encontrar una forma de escapar.

Reproducir La Caída de la Ballena | Tráiler Oficial | Doblado

22 de octubre

Klara y el Sol

La historia presenta a Klara, una Amiga Artificial que busca encontrar el hogar perfecto. Su camino se cruza con Josie y ambas desarrollan una conexión que comienza a modificar la complicada dinámica de la joven con su familia.

Tierra de mi padre

Ambientada durante la Guerra Fría, la historia sigue la relación entre el escritor Thomas Mann y su hija Erika durante un viaje por carretera a través de una Alemania marcada por las consecuencias de la guerra.

Fatherland, protagonizada por Sandra Hüller y Hanns Zischler, llegará a los cines el 15 de octubre. Filmaffinity

Aniquilación

Una francotiradora del ejército utiliza sus habilidades para proteger a su hija después de que un grupo de máquinas asesinas escapa de una base militar secreta. Al mismo tiempo, un equipo de mercenarios intenta controlar la amenaza.

Reproducir ANIQUILACIÓN | TRAILER OFICIAL

Amarte

Una conocida estrella de telenovelas necesita alejarse de su vida pública y termina encontrándose con un hombre que vive apartado de ese mundo. Ambos emprenden una escapada mientras intentan mantenerse lejos de la prensa.

Cassandra Sánchez-Navarro y José María de Tavira protagonizan Amarte, una comedia romántica mexicana. Cinemex

La venganza del Charro Negro

El Charro Negro regresa para ajustar cuentas con Leo San Juan y pone la mira en su hermano Nando. Para enfrentarlo, Leo tendrá que reencontrarse con sus amigos y con varias criaturas que formaron parte de sus aventuras anteriores.

Reproducir La venganza del charro negro | Tráiler Oficial | Cinemex

29 de octubre

Sensatez y sentimiento

La novela de Jane Austen vuelve al cine con la historia de Elinor y Marianne Dashwood, dos hermanas que deben afrontar problemas económicos, relaciones amorosas y las expectativas sociales que rodean sus vidas.

El bosque salvaje Wildwood

Prue McKeel emprende una misión después de que su hermano pequeño es secuestrado por una bandada de cuervos. Junto con Curtis Mehlberg, entra en un bosque habitado por animales parlantes, bandidos y personajes enfrentados por el control de Wildwood.

Wildwood presenta una aventura animada de fantasía realizada por LAIKA, el estudio detrás de Coraline. IMDb

¿Cuál podría ser el estreno más esperado y taquillero de octubre de 2026?

Entre todas las películas que llegan durante octubre, Digger parte como uno de los estrenos que más atención pueden concentrar.

La producción reúne por primera vez a Tom Cruise con el director mexicano Alejandro G. Iñárritu y llegará a los cines de México desde el 1 de octubre.

Uno de sus principales atractivos está precisamente en Tom Cruise, quien esta vez se aleja de personajes como Ethan Hunt para interpretar a Digger Rockwell, un poderoso empresario que intenta presentarse como el salvador de la humanidad después de provocar un desastre de enormes proporciones.

La película también marca el regreso de Alejandro G. Iñárritu al largometraje después de El renacido, estrenada en 2015. Para el proyecto volvió a trabajar con colaboradores como el director de fotografía Emmanuel Lubezki y los guionistas Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris.