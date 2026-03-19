Megumi Fushiguro y su dominio 'imperfecto'... Así rompe las reglas en Jujutsu Kaisen

¿Pero qué acaba de pasar en Jujutsu Kaisen? En el penúltimo episodio de este anime, Megumi Fushiguro hizo uso de su Expansión de Dominio, que representa el nivel más alto dentro de la hechicería; sin embargo, el caso de este personaje llama la atención por desafiar las bases de esta técnica con una ejecución que combina poder y limitaciones.

Su Jardín de las Sombras Quimera no sigue las reglas tradicionales, pero precisamente en esa irregularidad radica su potencial dentro de la historia.

Un dominio que no encierra, sino que invade

A diferencia de otros hechiceros que crean espacios cerrados para atrapar a sus oponentes, el dominio de Megumi se manifiesta de otra forma. En lugar de aislar, expande sombras líquidas sobre el entorno real, alterando el campo de batalla sin trasladarlo a otra dimensión.

Dentro de este espacio, el personaje puede ejecutar varias acciones de forma simultánea:

Invocar múltiples shikigami sin restricciones claras

Crear copias de sí mismo hechas de sombra

Ocultarse físicamente para realizar ataques sorpresa

Esta dinámica convierte su dominio en una técnica más flexible, pero también más exigente en términos de control.

Megumi Fushiguro usó su expansión de dominio en el penúltimo episodio de Jujutsu Kaisen MAPPA

Un dominio incompleto: la ausencia de barrera

El principal motivo por el que esta técnica es considerada incompleta es la falta de una barrera cerrada, elemento clave en una Expansión de Dominio convencional.

En estructuras como las de Satoru Gojo o Ryomen Sukuna, el enemigo queda atrapado en un espacio delimitado. En el caso de Megumi, esto no ocurre.

Esta característica implica dos limitaciones claras:

El oponente puede escapar si logra salir del área afectada

si logra salir del área afectada Existe una dependencia del entorno físico, ya que el usuario puede apoyarse en techos o estructuras para contener parcialmente el dominio

En términos prácticos, esto obliga a Megumi a adaptar su técnica según el escenario.

Megumi Fushiguro usó su expansión de dominio en el penúltimo episodio de Jujutsu Kaisen MAPPA

Sin “golpe seguro”: más poder, más desgaste

Otra diferencia clave es la ausencia del llamado efecto de “golpe seguro”, característica que garantiza que los ataques impacten dentro de un dominio completo.

Al no contar con esta ventaja, Megumi debe:

Dirigir manualmente sus ataques

Mantener control constante sobre múltiples elementos

Gestionar un mayor gasto de energía maldita

Esto convierte su dominio en una técnica más demandante y menos predecible en combate.

Megumi Fushiguro usó su expansión de dominio en el penúltimo episodio de Jujutsu Kaisen MAPPA

El interés de Sukuna: una técnica sin límite definido

Pese a sus limitaciones, el Jardín de las Sombras Quimera destaca por una cualidad poco común: no está restringido por una estructura cerrada.

Esta característica abre la posibilidad de que su evolución no siga las reglas tradicionales de la hechicería. Dentro de la narrativa, esto explica el interés de Ryomen Sukuna en el desarrollo de Megumi.

El personaje identifica en esta técnica un potencial que podría escalar más allá de los parámetros conocidos, especialmente por su capacidad de interactuar directamente con el entorno real.

Megumi Fushiguro en Jujutsu Kaisen MAPPA

Una técnica que evoluciona con su usuario

El dominio de Megumi no solo se define por sus características técnicas, sino también por su desarrollo dentro de la historia. Su ejecución refleja un proceso en construcción, donde cada uso implica ajustes, riesgos y aprendizaje.

En ese sentido, el Jardín de las Sombras Quimera se posiciona como una de las habilidades más particulares dentro de Jujutsu Kaisen: una técnica que, aun sin estar completa, ya compite en relevancia con las más avanzadas del universo narrativo.

bgpa