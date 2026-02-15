Jujutsu Kaisen no tendrá nuevo capítulo esta semana; esta es la razón

Jujutsu Kaisen, basado en la obra de Gege Akutami, entrará en un breve receso tras la emisión de su séptimo episodio, interrumpiendo el flujo semanal de la tercera temporada. Esta pausa, aunque programada desde el inicio de la producción, llega en el punto álgido del arco The Culling Game (El Viaje a la Extinción), dejando a los espectadores a la espera de la resolución de los conflictos actuales en las colonias. El regreso de la narrativa principal está fijado para finales de febrero, retomando el calendario habitual de estrenos en Japón y plataformas de streaming.

La ausencia de un nuevo capítulo el próximo 19 de febrero de 2026 no responde a un retraso de producción imprevisto o problemas técnicos en el estudio. Según el calendario oficial distribuido al inicio de la temporada, la serie ya tenía estipulado este margen de maniobra tras completar el primer bloque de siete episodios.

Megumi Fushiguro en Jujutsu Kaisen MAPPA

Esta decisión permite a la producción organizar la transición hacia los eventos más complejos del Juego de la Matanza. Los seguidores del título deberán esperar una semana adicional para ver cómo Yuji Itadori y Megumi Fushiguro avanzan en su búsqueda de puntos dentro de las barreras.

En lugar de avanzar con la trama central, la televisión japonesa emitirá un episodio especial recopilatorio. Este capítulo no es un simple refrito de imágenes, ya que contará con una narración recién grabada diseñada para contextualizar los sucesos más importantes ocurridos hasta la fecha.

El objetivo de este material es refrescar la memoria de la audiencia sobre las reglas del Viaje a la Extinción y el estado actual de los protagonistas. Hasta el momento, Crunchyroll no ha confirmado de manera oficial si este contenido especial estará disponible para el público internacional de forma simultánea.

Kirara Hoshi, personaje de Jujutsu Kaisen Especial

El episodio 8 de la tercera temporada tiene su estreno programado para el 26 de febrero de 2026. A partir de esa fecha, la serie retomará su ritmo semanal habitual, emitiéndose cada jueves sin más interrupciones anunciadas hasta el cierre de esta etapa de la historia.

Una vez retomada la actividad, el cronograma de Jujutsu Kaisen apunta al 26 de marzo de 2026 como una fecha clave en su calendario de transmisión. La intensidad de los combates en las colonias sugiere que los próximos episodios elevarán el nivel de complejidad técnica y narrativa.