Megan Stalter sorprende en los Emmy 2026; su arriesgado look la convirtió en el centro de atención

La alfombra roja de los Emmy 2026, tuvo propuestas para todos los gustos, pero Megan Stalter llevó el concepto de los premios a otro nivel. La actriz apareció en el Peacock Theater de Los Ángeles, completamente pintada de dorado, lo que hizo referencia directa a la famosa estatuilla de los Emmy.

Su elección rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, pues decidió dejar de lado los tradicionales vestidos de gala para apostar por una propuesta mucho más arriesgada y llamativa.

Foto: Reuters

¿Cómo fue el look que eligió Megan Stalter?

Stalter llegó al evento con con el cuerpo pintado completamente de dorado, creando la apariencia de una figura metálica. Para complementar el efecto, utilizó un short y llevó el cabello recogido, de manera que el tono dorado se convirtió en el protagonista absoluto de su estilismo.

La propuesta no pasó inadvertida entre los asistentes ni en redes sociales. Mientras algunos destacaron la creatividad de la actriz y su intención de jugar con uno de los símbolos más reconocibles de la ceremonia, otros consideraron que se trató de uno de los looks más inusuales de esta edición.

Foto: Captura de video Variety

¿Por qué su aparición llamó tanto la atención?

La alfombra roja de los Emmy suele convertirse en un espacio para que las celebridades experimenten con la moda y presenten atuendos que se alejan de las propuestas convencionales. En esta ocasión, Stalter aprovechó esa libertad para hacer una referencia evidente al propio galardón por el que competía.

La actriz, reconocida por interpretar a Kayla Schaeffer en Hacks, acudió además como nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia, de acuerdo con la Academia de Televisión.

Megan Stalter arrives to the #Emmys as an Emmy pic.twitter.com/uV4WEUSkU7 — Variety (@Variety) September 14, 2026

¿Cuándo y dónde se realizan los Emmy 2026?

La edición número 78 de los Premios Emmy se lleva a cabo este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en una ceremonia dedicada a reconocer lo más destacado de la televisión estadounidense.

La conducción está a cargo por primera vez de Mariska Hargitay, actriz conocida mundialmente por su papel de Olivia Benson en Law & Order: SVU.

Entre las producciones que partieron como algunas de las grandes favoritas se encuentra The Pitt, que encabezó las nominaciones de esta edición con 25 candidaturas. Muy cerca se ubicó Hacks, con 24.

Otros títulos que también buscan convertirse en protagonistas de la ceremonia son Widow’s Bay y Pluribus, que llegan con varias posibilidades de obtener reconocimiento.

Foto: Captura de video Variety

¿Qué producciones destacaron antes de la ceremonia?

La antesala de los Emmy también dejó varios ganadores durante las jornadas de los Creative Arts Emmys. Uno de los títulos que destacó fue Widow’s Bay, producción que consiguió ocho premios antes de la ceremonia principal.

Por su parte, DTF St. Louis y The Pitt también acumularon reconocimientos importantes, aumentando las expectativas sobre lo que podría ocurrir durante la gala de este lunes.

Con su particular homenaje a la estatuilla, Megan Stalter consiguió que su llegada a los Emmy 2026 no pasara desapercibida y se sumó a la lista de celebridades que encontraron en la moda una manera de generar conversación durante una de las noches más importantes de la televisión.