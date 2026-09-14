¡Cancelada! Bajan seguidores de Sydney Sweeney tras polémico comercial deportivo

La actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney se convirtió en blanco de críticas debido al comercial deportivo que protagonizó recientemente, en donde apareció sin ropa.

La polémica para Sydney Sweeney también se vio reflejado en la baja de sus seguidores en redes sociales.

Polémico comercial de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney protagonizó polémico comercial deportivo. @sydney_sweeney

Fue debido a la campaña publicitaria de la plataforma Novig, un espacio de predicciones deportivas para apuestas, por lo que la actriz de Euphoria está siendo cancelada.

En el comercial aparece Sweeney cubriendo su cuerpo con balones de fútbol americano y básquet, así como otras prendas deportivas.

Durante 58 segundos del comercial, la actriz estadounidense de 25 años posa a la cámara mientras promociona las apuestas, aunque esa invitación la hace con total sensualidad mostrando su figura.

Tras la difusión en redes sociales, el comercial desencadenó una oleada de críticas de numerosas mujeres deportistas de alto nivel que consideraron la campaña publicitaria como una “regresión”.

Mujeres deportistas cancelan comercial de Sydney Sweeney

El comercial de Sweeney provocó que muchas atletas lo criticaran y lo calificaran como irrespetuoso hacia las mujeres.

Una de las voces que resonó fue la de la nadadora Ariarne Titmus, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas, quien mostró su molestia por tal publicidad.

No puedo describir lo furiosa que me siento cuando veo esto. ¿Cómo vivimos en un mundo en el que monetizar el cuerpo de una mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo algo?", escribió en Instagram.

En tanto, la velocista británica Amy Hunt se dirigió a la actriz Sydney en una entrevista posterior a una carrera:

Sydney Sweeney, así es como se ven las mujeres en el deporte", afirmó, mirando a la cámara. "Músculos, trabajo duro, sudor, sangre, lágrimas".

Asimismo, la exgimnasta estadounidense Gracie Kramer calificó el anuncio de indignante.

He pasado toda mi vida compitiendo en un deporte en el que las atletas han sido hipersexualizadas, reducidas a nuestros cuerpos y obligadas a luchar para que nos tomen en serio por lo que realmente podemos hacer", expresó.

Otra de las reacciones fue la de Sofie Fella, una jugadora de rugby chino-alemana, quien señaló que las atletas pueden ser modelos a seguir para niñas y mujeres porque logran "desenredarse" de los ideales sociales de belleza y feminidad.

Y por eso ese anuncio de Sydney Sweeney es tan irrespetuoso con cada atleta del mundo", sostuvo.

Sydney Sweeney protagonizó polémico comercial deportivo. @sydney_sweeney

Bajan seguidores de Sweeney tras comercial de Novig

Además de la cancelación por parte de mujeres deportistas, la polémica de Sweeney se ha visto reflejada en su número de seguidores.

Datos de la firma de análisis Social Blade citados por Variety señalan que Sweeney ganó alrededor de 50 mil seguidores durante los tres primeros días después del lanzamiento del anuncio. Sin embargo, el domingo perdió 136 mil 848 seguidores y el lunes otros 68 mil al crecer los cuestionamientos a la campaña.

En total, más de 200 mil personas dejaron de seguir a Sydney Sweeney en Instagram durante ese periodo.

¿Qué dijo la actriz de “Euphoria” tras la polémica?

Sydney Sweeney protagonizó polémico comercial deportivo. @sydney_sweeney

Pese a toda la controversia generada y la baja en sus seguidores, la actriz parece que no le dio importancia y tras la polémica publicó fotografías y videos relacionados con el comercial.

La actriz respondió a las críticas con nuevas fotografías y un escueto mensaje: "Es día de juego”.

Las fotografías mostradas por Sweeney dejan ver las tomas durante el rodaje del comercial que fue duramente criticado, en la misma línea estética que las anteriores.

Además, en sus 'stories' compartió portadas y fotografías de conocidas deportistas, entre ellas Serena Williams, que también han protagonizado sesiones en las que posaban desnudas o con poca ropa para importantes medios de comunicación.

¿Quién es Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Comenzó su carrera desde joven y ganó reconocimiento por sus participaciones en series como The Handmaid’s Tale, Sharp Objects y The White Lotus.

Su gran salto a la fama llegó con Cassie Howard en Euphoria, personaje que la convirtió en una de las actrices jóvenes más conocidas de Hollywood y le valió nominaciones al Emmy. También ha participado en películas como Once Upon a Time... in Hollywood, Anyone But You, Immaculate y Christy.

Además de actuar, Sweeney se ha desarrollado como productora a través de su compañía Fifty-Fifty Films. En los últimos años ha combinado proyectos de televisión, cine comercial y producciones independientes, mientras se consolida como una de las figuras jóvenes más visibles de la industria estadounidense.