Selena Gomez conquista la alfombra roja de los Emmy 2026 en un vestido mosaico dorado

Selena Gomez volvió a convertirse en una de las protagonistas de la alfombra roja de los Emmy 2026 con un vestido dorado que llamó la atención por una construcción que, más que un diseño tradicional de lentejuelas, daba la impresión de estar formado por cientos de pequeñas piezas metálicas.

La actriz y cantante llegó este lunes 14 de septiembre a la 78 edición de los Primetime Emmy Awards, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, con un vestido strapless ceñido al cuerpo y completamente cubierto de elementos dorados que reflejaban la luz a su paso.

El diseño es un vestido dorado sin tirantes cubierto por líneas de pequeñas cuentas cilíndricas, un detalle que ayuda a explicar el particular efecto que produce la pieza cuando se observa de cerca.

¿Cómo es el vestido dorado de Selena Gomez en los Emmy 2026?

El vestido de Selena Gomez se alejó de la clásica aplicación de lentejuelas planas.

En las imágenes de la alfombra roja pueden distinguirse hileras de pequeñas piezas rectangulares y alargadas, distribuidas de forma geométrica sobre prácticamente toda la superficie del diseño.

Los detalles del vestido de Selena Gomez que usó en la alfombra roja de los premios Emmy REUTERS

Sobre el torso, las aplicaciones siguen las curvas del cuerpo y generan una estructura que recuerda a un corsé, mientras que las líneas que atraviesan horizontalmente la pieza producen un efecto semejante al de una malla metálica, un mosaico o incluso una armadura articulada.

La manera en que las aplicaciones reaccionan con la iluminación hace además que el vestido cambie dependiendo del ángulo: por momentos parece estar cubierto de pequeñas placas doradas y, en otros, recuerda a una gran pieza de joyería convertida en vestido.

Selena Gomez en la alfombra roja de los premios Emmy Getty Images via AFP

Gomez decidió dejar el cuello completamente libre y prescindió de un collar llamativo, permitiendo que el diseño se mantuviera como protagonista.

Completó el estilismo con pendientes largos, brazaletes y anillos, además del cabello oscuro suelto con ondas suaves y un maquillaje en tonalidades cálidas.

Selena Gomez llegó a los Emmy como productora de Only Murders in the Building

La presencia de Selena Gomez en los Emmy no estuvo relacionada únicamente con su papel como Mabel Mora en Only Murders in the Building.

La cantante aparece nuevamente acreditada como productora ejecutiva de la serie, que compite este año en la categoría de Mejor Serie de Comedia.

La producción consiguió cinco nominaciones en los Emmy 2026: Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor de Comedia para Martin Short, Vestuario Contemporáneo, Diseño de Producción y Casting para Serie de Comedia.

Selena Gomez usó algunos accesorios en la alfombra roja de los premios Emmy REUTERS

Gomez no recibió este año una nominación individual como actriz, pero forma parte del grupo de productores reconocidos por la candidatura de la serie en una de las principales categorías de la ceremonia.

Y aunque todavía queda por conocerse oficialmente quién está detrás de su vestido, el diseño dorado consiguió uno de los objetivos más difíciles de cualquier alfombra roja: hacer que un look genere conversación incluso antes de que se conozcan todos sus detalles.