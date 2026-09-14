Frentes Políticos / 14 de septiembre de 2026

1. Lealtad. En la ceremonia por el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, refrendó la lealtad de las Fuerzas Armadas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las instituciones civiles. Ahí estuvieron Raymundo Morales, titular de Marina; Raúl Bolaños e Higinio Martínez, presidentes de las mesas directivas de Diputados y del Senado; Hugo Aguilar, presidente de la Corte; Rosa Icela Rodríguez (Segob), Ernestina Godoy (FGR) y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Ejército, Marina, poderes e instituciones, juntos en Chapultepec. La señal, cerrar filas. La patria en pleno, lista para la defensa de la soberanía. Como siempre.

2. Quejas. El priista Rubén Moreira denuncia una “simulación legislativa” por el retiro de reservas en San Lázaro y propone que, una vez anunciadas, no puedan desaparecer sin votarse. La crítica puede tener sentido, aunque suena a una opción demasiado débil. La oposición haría bien en recordar que la política no se gana sólo en el Pleno ni en conferencias de prensa. El tricolor descubre vacíos reglamentarios, pero el país espera oposición territorial, propuestas que conecten con la gente y algo más que objeciones. Mucha reserva y poca calle. ¿A nivel de piso, dónde andan?

3. El colmo. En el Cetmar 5 de Salina Cruz, un alumno exhibió en redes las condiciones insalubres de los baños del plantel y la respuesta fue expulsarlo. Más de 800 estudiantes utilizan instalaciones con medio siglo de antigüedad, con mobiliario inservible, hongos e inodoros clausurados. Padres y alumnos exigen la restitución del joven y una auditoría. Aunque el plantel depende de la SEP federal, el gobernador Salomón Jara y la secretaria de Educación estatal, Magdala Chávez, tampoco pueden mirar hacia otro lado ante el deterioro educativo en Oaxaca. Avergonzados deberían estar por los baños, no por quien tuvo el valor de mostrarlos.

4. Urgencia. Pemex reporta avances de 70% en la remoción del concreto del ducto marino de Ek-Balam y 80% en la fabricación de la envolvente metálica que permitirá sellar y reforzar el tramo afectado. La operación ocurre a 50 metros de profundidad. Embarcaciones especializadas mantienen la contención y el monitoreo hasta Ciudad del Carmen. Pemex, bajo la conducción de Juan Carlos Carpio, asegura que no existe riesgo para la costa y que las playas permanecen limpias. Pero en Campeche, donde nada le sale bien a Layda Sansores, la memoria lleva a 1979, cuando el pozo Ixtoc provocó un gran desastre ambiental. No lo olviden. Alertas.

5. Punto a favor. Once detenidos, 12 armas largas y equipo táctico asegurado. En Escuinapa, Sinaloa, las autoridades golpearon a una célula vinculada con El Casco, presunto jefe de plaza de Los Chapitos y señalado por su relación con el secuestro de 10 mineros en Concordia. La captura se suma a la de El Tronco y otro integrante de la misma organización, ocurrida el 8 de septiembre. También aparecen Misael Guerrero Pérez, El Güero Pin, y el exdirector de Seguridad Pública de Escuinapa Hilario Martínez Gómez, ambos detenidos en junio. La violencia sigue, pero cada captura cuenta. Y mucho. En Sinaloa, cada golpe suma.