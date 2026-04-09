¡Estreno y despedida! ¿Por qué la serie Hacks llega a su fin con la temporada 5?

Después de conquistar a la crítica, acumular premios y redefinir la comedia televisiva moderna, la serie Hacks se prepara para decir adiós. Su quinta temporada no solo marcará el regreso de uno de los dúos más queridos de la pantalla, sino también el cierre definitivo de una historia que, desde el inicio, ya tenía un final escrito.

¿Por qué Hacks termina en la temporada 5?

Aunque para muchos fans la noticia resulta difícil de aceptar, lo cierto es que el final de Hacks no es una decisión repentina. Desde su concepción, los creadores Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky imaginaron la serie como una historia de cinco temporadas.

Deborah y Ava regresan a Las Vegas tras una polémica mediática inesperada. HBO Max

De hecho, los showrunners han revelado que incluso la escena final estaba pensada desde hace años, lo que garantiza un cierre coherente, emocional y fiel al espíritu de la serie. La decisión responde a una filosofía clara: terminar en lo más alto y evitar alargar la historia innecesariamente.

La propia Hannah Einbinder, protagonista del show, lo confirmó durante la temporada de premios, hace un año: despedirse será “agridulce”, pero también “lo correcto”.

El final no es improvisado: los creadores planearon la historia desde el inicio. HBO Max

¿Cuándo se estrena la última temporada?

La temporada final de Hacks llegará el 10 de abril de 2026 a la plataforma Max. Estará compuesta por 10 episodios, que se estrenarán de forma semanal, con lanzamientos dobles en fechas clave como el 1 y el 8 de mayo. El gran final de la serie está programado para el 29 de mayo de 2026, una fecha que ya está marcada en el calendario de los fans.

¿Cuál es la trama de Hacks para su temporada 5?

En su quinta temporada, la serie retoma la historia tras los eventos caóticos del final anterior. Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) y Ava Daniels (interpretada por Hannah Einbinder) regresan a Las Vegas decididas a recuperar el control de su narrativa.

El cierre explorará temas como el legado, la reinvención y la identidad. HBO Max

Todo comienza con una situación tan absurda como impactante: la publicación errónea de la muerte de Deborah, lo que desata una crisis mediática que la obliga a replantear su legado como comediante.

A partir de ahí, la temporada explorará temas clave como la reinvención, la fama, el paso del tiempo y la necesidad de construir una identidad más allá del éxito profesional.

¿Qué esperar de la temporada 5 de Hacks?

Si algo ha caracterizado a Hacks es su capacidad para equilibrar el humor ácido con momentos profundamente humanos. Y todo apunta a que su despedida seguirá esa misma línea.

Hacks se consolidó como una de las comedias más premiadas de su generación. HBO Max

Los creadores han adelantado que el final será emotivo, pero también lleno de los diálogos brillantes y situaciones incómodamente divertidas que convirtieron a la serie en un fenómeno.

Además, la última temporada pondrá especial énfasis en la evolución de Ava, quien buscará construir una vida más allá de la sombra de Deborah, mientras ambas intentan redefinir su relación.

Elenco completo de la temporada 5 de Hacks

El reparto principal vuelve casi en su totalidad, incluyendo a Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins y Mark Indelicato.

A ellos se suman nuevas incorporaciones, entre las que destaca Christopher Briney, conocido por su participación en The Summer I Turned Pretty, quien promete aportar una dinámica fresca —y posiblemente romántica— a la historia. También habrá una larga lista de estrellas invitadas que enriquecerán este cierre con cameos memorables.

Christopher Briney se suma al elenco en esta última etapa de la serie. HBO Max

Desde su estreno en 2021, Hacks se convirtió en una de las series más influyentes de su generación. No solo revitalizó el género de la comedia, sino que también puso en el centro a personajes femeninos complejos, ambiciosos y profundamente imperfectos.

Con múltiples premios Emmy —incluyendo reconocimientos para Jean Smart—, la serie logró consolidarse como una de las grandes apuestas de la televisión contemporánea. Hoy, su despedida no se siente como un final abrupto, sino como el cierre de un ciclo perfectamente construido.