Mariska Hargitay y su hija Amaya sorprenden con vestidos rojos a juego en los premios Emmy 2026

Mariska Hargitay y su hija Amaya protagonizaron uno de los momentos familiares más llamativos de los Emmy 2026 al llegar a la ceremonia con vestidos rojos de lentejuelas prácticamente idénticos, aunque la adolescente llevó una versión más corta del diseño de su madre.

La protagonista de Law & Order: Special Victims Unit llegó al Peacock Theater de Los Ángeles acompañada por su esposo, Peter Hermann, y sus tres hijos, August, Amaya y Andrew, antes de asumir el papel de anfitriona de la 78 edición de los premios.

Mientras los hombres de la familia coordinaron sus looks con esmóquines negros, Hargitay y Amaya, de 15 años, apostaron por el rojo, las lentejuelas y detalles que hicieron que ambas parecieran llevar versiones del mismo vestido.

Así fueron los vestidos de Mariska Hargitay y su hija Amaya

Mariska Hargitay llevó un vestido rojo cubierto completamente de lentejuelas, con tirantes delgados, pronunciado escote y una dramática cola asimétrica rematada con plumas.

Mariska Hargitay en la alfombra roja de los premios Emmy REUTERS

El diseño fue realizado por Monse y tenía además un significado especial para la actriz, pues estaba inspirado en su madre, Jayne Mansfield.

El look hacía referencia al vestido rojo que Mansfield utilizó en la película The Girl Can't Help It, estrenada en 1956.

Hargitay completó el estilismo con plataformas rojas y llevó el cabello en ondas largas color caramelo.

Amaya apareció a su lado con una recreación del mismo vestido, aunque adaptada a una longitud midi.

Su diseño mantuvo las lentejuelas rojas y el detalle de plumas, pero terminó por debajo de las rodillas. La joven añadió zapatos rojos de tacón bajo y llevó el cabello largo y lacio con raya al centro.

La familia de Mariska Hargitay en la alfombra roja de los premios Emmy AFP

El resultado convirtió a madre e hija en una de las parejas más fotografiadas de las llegadas a la ceremonia.

Mariska Hargitay llevó a toda su familia a los Emmy

El momento también llamó la atención porque no es habitual ver a toda la familia Hargitay-Hermann reunida en una alfombra roja.

La actriz llegó acompañada por Peter Hermann, con quien está casada desde 2004, además de sus hijos August, de 20 años; Amaya, de 15; y Andrew, de 14.

Los tres hombres llevaron trajes negros, camisas blancas y corbatas de moño, dejando que los vestidos rojos de Mariska y Amaya fueran el centro visual del conjunto familiar.

La última aparición pública de los cinco juntos había ocurrido en 2025, cuando asistieron al estreno de My Mom Jayne durante el Festival de Tribeca.

Hargitay y Hermann tuvieron a August en 2006 y posteriormente adoptaron a Amaya y Andrew en 2011.

La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre la adopción y sobre cómo su propia historia familiar influyó en la manera en que entiende la maternidad.

¿Por qué los Emmy 2026 son especiales para Mariska Hargitay?

La alfombra roja representó solamente el inicio de una noche especialmente importante para la actriz.

Mariska Hargitay fue elegida para conducir los Emmy 2026, convirtiéndose en la primera mujer en presentar en solitario la ceremonia en 15 años, después de Jane Lynch en 2011.

Además, llegó a la gala después de haber ganado dos premios Emmy días antes por My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay, documental en el que reconstruye la vida de su madre y explora su propia historia familiar.

El proyecto ganó Mejor Especial Documental o de No Ficción, mientras que Hargitay recibió personalmente el premio a Mejor Dirección de un Programa Documental o de No Ficción.

La película tiene un significado particularmente personal para la intérprete: Jayne Mansfield murió en un accidente automovilístico en 1967, cuando Mariska tenía apenas tres años.