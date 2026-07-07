Mariska Hargitay presentará los premios Emmy; será la primera mujer en conducir la gala en 15 años

Mariksa Hargitay, la protagonista y productora ejecutiva de Law & Order: SVU fue elegida como conductora de la edición 78 de los premios Emmy, que se realizará el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Con este anuncio, Hargitay se convierte en la primera mujer en presentar la ceremonia en 15 años. La última fue Jane Lynch, quien condujo la gala en 2011.

La ceremonia será transmitida en vivo por NBC y Peacock, como parte de un año especial para la cadena, que celebra su centenario.

Mariska Hargitay conducirá los Emmy 2026

NBC confirmó que Mariska Hargitay será la anfitriona de los Emmy 2026, una elección poco común para una ceremonia que en años recientes había apostado principalmente por comediantes, presentadores nocturnos o figuras de Saturday Night Live.

En un comunicado, Hargitay celebró la oportunidad de presentar la gala y destacó el papel de la televisión como un espacio para contar historias que conectan al público.

“Sacar a la luz historias importantes ha sido la esencia de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78.ª edición de los Premios Emmy, en el centenario de mi querida NBC, y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores”, expresó.

Mariska Hargitay con traje negro como Olivia Benson

¿Por qué NBC eligió a Mariska Hargitay?

La elección de Hargitay tiene sentido dentro de las celebraciones por los 100 años de NBC.

La actriz ha sido uno de los rostros más reconocibles de la cadena durante casi tres décadas gracias a su papel como Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit.

Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de NBCUniversal Entertainment, señaló que pocas actrices han dejado una huella tan profunda en la televisión como Hargitay.

Mariska Hargitay. (Reuters)

“Durante 27 temporadas, ha aportado fuerza, compasión y humanidad a uno de los personajes más queridos de la televisión”, dijo Neal.

La ejecutiva también destacó que, en un año en el que NBC celebra un siglo de historias, Hargitay representa una figura ideal para honrar el legado televisivo de la cadena.

Mariska Hargitay y su historia con los Emmy

Mariska Hargitay no es ajena a los premios Emmy. La actriz ganó el premio a Mejor actriz principal en una serie dramática en 2006 por su papel en Law & Order: SVU. Además, ha recibido ocho nominaciones en esa misma categoría, de forma consecutiva entre 2004 y 2011.

También ganó un Emmy de Noticias y Documentales como productora de I Am Evidence, documental que abordó la acumulación de kits de violación sin procesar en Estados Unidos y el impacto en sobrevivientes de agresión sexual.

Su relación con los Emmy también incluye varias apariciones como presentadora de categorías y homenajes, entre ellos uno dedicado al aniversario de la franquicia Law & Order.

bgpa