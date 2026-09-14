Zendaya impacta con un vestido semitransparente cubierto de cristales en los Emmy 2026

Zendaya regresó a la alfombra roja de los premios Emmy con uno de los looks más llamativos de la noche: un vestido semitransparente cubierto de cristales que combinó con perlas y diamantes para su llegada a la edición 2026 de la ceremonia.

La actriz de Euphoria apareció este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles con un diseño largo, sin mangas y de silueta ajustada, caracterizado por un pronunciado escote en V que descendía prácticamente hasta el abdomen.

Sin embargo, el elemento que transformó completamente la pieza fueron las aplicaciones brillantes distribuidas sobre prácticamente toda su superficie.

Zendaya uso un vestido adornado con cristales y un profundo escote, el cual estaba cubierto por cientos de piezas brillantes, creando un efecto similar al de joyas colocadas directamente sobre el cuerpo.

Así es el vestido de Zendaya en los Emmy 2026

A diferencia de otros vestidos con transparencias, en los que la tela suele convertirse en el elemento protagonista, en el diseño de Zendaya el tejido funciona prácticamente como una base sobre la que se distribuyen cristales, cuentas y aplicaciones brillantes.

El efecto hace que algunas zonas del vestido parezcan desaparecer sobre la piel mientras los cristales permanecen visibles, creando una apariencia que se acerca al denominado naked dress.

Zendaya deslumbró con un vestido plateado en la alfombra roja de los premios Emmy AFP

La pieza mantiene además una silueta limpia y alargada, sin mangas ni grandes volúmenes, permitiendo que el protagonismo recaiga en las aplicaciones y en el profundo escote.

El estilismo estuvo nuevamente a cargo de Law Roach, colaborador habitual de Zendaya y responsable de buena parte de los momentos de moda que la actriz ha protagonizado durante los últimos años.

Las perlas de Zendaya sí tienen nombre: son Mikimoto

Aunque todavía existe misterio alrededor del vestido, las joyas utilizadas por Zendaya sí fueron identificadas.

La actriz llevó piezas de Mikimoto, histórica firma japonesa especializada en perlas cultivadas, pertenecientes a su colección Petals.

Entre ellas se encontraban unos aretes realizados con perlas cultivadas blancas de los Mares del Sur y rodeadas por 4.40 quilates de diamantes.

Zendaya también utilizó dos anillos de la misma colección, además de una pulsera con diamantes y perlas Akoya y un reloj cubierto de diamantes.

Law Roach explicó que la intención del estilismo era tomar un elemento tradicionalmente asociado con la elegancia clásica, como las perlas, y llevarlo hacia una estética mucho más contemporánea.

“Me encantó la idea de tomar algo tan atemporal como las perlas Mikimoto y hacerlas sentir frescas, modernas y jóvenes”, señaló el estilista en declaraciones difundidas por la firma.

El contraste funcionó precisamente por la oposición entre ambas partes del look: la estética clásica de las perlas frente a las transparencias y el brillo más provocador del vestido.

Zendaya estrenó su corte pixie en los Emmy

Zendaya llevó su cabello en un corte pixie, peinado de manera lisa y con volumen en la parte superior, que dejó completamente visibles sus aretes de perlas y diamantes.

El corte había sido estrenado apenas días antes durante la Semana de la Moda de Nueva York y para los Emmy fue estilizado por Coree Moreno.

El corto estilo pixie de Zendaya AFP

Zendaya regresó a los Emmy por ‘Euphoria’

Zendaya llegó a la ceremonia como nominada a Mejor Actriz Protagonista en una Serie Dramática por su interpretación de Rue en la tercera temporada de Euphoria.

Se trata de su tercera nominación en esa categoría y la sexta nominación al Emmy de su carrera. La actriz ya ganó dos veces el premio por el mismo personaje, primero en 2020 y posteriormente en 2022.

Su última aparición en la ceremonia había ocurrido precisamente en 2022, cuando eligió una estética completamente distinta con un vestido negro personalizado de Valentino inspirado en el glamour del viejo Hollywood, caracterizado por un corpiño strapless y una falda de gran volumen.

Cuatro años después, Zendaya sustituyó el negro y la silueta clásica por transparencias, cristales y perlas, pero mantuvo una constante de prácticamente todas sus apariciones públicas: convertir su look en uno de los principales temas de conversación de la alfombra roja.