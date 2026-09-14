Los looks que robaron miradas en la alfombra roja de los premios Emmy 2026

Zendaya, Selena Gomez, Nicole Kidman y otras estrellas de la televisión convirtieron la alfombra de los Emmy 2026 en una pasarela de cristales, vestidos metálicos, colores suaves y sastrería antes de que comenzara la entrega de premios.

La edición número 78 de los Primetime Emmy Awards se celebra este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como anfitriona de la ceremonia. La actriz de Law & Order: Special Victims Unit se convirtió además en la primera mujer en conducir en solitario los Emmy desde Jane Lynch en 2011.

Entre las figuras que desfilaron durante las llegadas estuvieron Zendaya, Selena Gomez, Nicole Kidman, Elle Fanning, Ayo Edebiri, Kristen Bell, Emma D'Arcy, Lisa Kudrow, Colman Domingo y Adam Brody, entre muchas otras estrellas.

Y aunque suele hablarse de la tradicional alfombra roja, esta edición recibió a sus invitados sobre una alfombra azul, elegida en referencia al característico tono de Peacock y en el marco de las celebraciones por el centenario de NBC.

Zendaya apuesta por transparencias, cristales y Prada

Una de las apariciones más esperadas fue la de Zendaya, quien regresó a los Emmy con un vestido personalizado de Prada.

El diseño estaba confeccionado sobre una base semitransparente y cubierto por cristales y aplicaciones brillantes, con una silueta ceñida, sin mangas y un pronunciado escote en V tanto al frente como en la espalda.

La transparencia permitía que el tejido prácticamente desapareciera sobre algunas zonas de la piel, mientras que las aplicaciones parecían flotar sobre el cuerpo.

Zendaya deslumbró con un vestido plateado en la alfombra roja de los premios Emmy AFP

El estilismo estuvo nuevamente en manos de Law Roach, colaborador habitual de Zendaya y responsable de algunos de los looks más comentados de su carrera.

La actriz complementó el vestido con joyería de Mikimoto, incluida una selección de perlas y diamantes de la colección Petals. Entre las piezas destacaron aretes con perlas blancas de los Mares del Sur rodeadas por 4.40 quilates de diamantes.

Además, Zendaya mostró un corte pixie que dejó completamente despejado el rostro y permitió que las joyas se convirtieran en otro elemento protagonista.

Selena Gomez se convierte en una pieza de oro

El dorado llegó de la mano de Selena Gomez, quien eligió un diseño strapless de Louis Vuitton.

El vestido estaba construido con una especie de entramado metálico dorado y un patrón que rodeaba el torso antes de desembocar en una falda tipo sirena, generando un efecto entre armadura, joyería y bola de espejos.

Gomez acompañó el diseño con piezas de Tiffany & Co., entre ellas joyería de las líneas Bird on a Rock y Jean Schlumberger con diamantes y diferentes tonalidades de oro.

Selena Gomez en la alfombra roja de los premios Emmy Getty Images via AFP

El resultado reforzó una de las tendencias que más se repitieron durante la noche: el brillo dejó de depender únicamente de lentejuelas tradicionales y apareció a través de cristales, cuentas, superficies metálicas y aplicaciones tridimensionales.

Selena llegó a la ceremonia como productora ejecutiva de Only Murders in the Building, que nuevamente compite por Mejor Serie de Comedia.

Elle Fanning lleva el verde pistache a los Emmy

En contraste con el oro y los cristales, Elle Fanning apostó por los colores suaves.

La actriz llevó un vestido personalizado de Ralph Lauren en una tonalidad verde jade cercana al pistache, confeccionado con chiffon de seda bordado y pequeñas cuentas de vidrio cortadas y aplicadas a mano.

El diseño mantenía una silueta larga y ligera, con la espalda descubierta y un elemento de tela que descendía desde la parte posterior para aportar movimiento al caminar. Fanning completó el estilismo con joyería de Cartier.

Elle Fanning optó por un vestido color pistache para la alfombra roja de los premios Emmy AFP

La actriz llegó además con dos nominaciones relacionadas con Margo's Got Money Troubles: Mejor Actriz Protagonista de Comedia y Mejor Serie de Comedia por su trabajo como productora ejecutiva.

Nicole Kidman regresa a los Emmy vestida de Chanel

Nicole Kidman optó por una propuesta mucho más romántica con un vestido blanco de Chanel.

La pieza estaba confeccionada en crepé de lana, con estructura de bustier y una silueta que marcaba la cintura. Sin embargo, el principal detalle se encontraba alrededor del escote.

El vestido incorporaba 46 flores elaboradas a mano con seda y rafia, mientras que Kidman completó el look con zapatos y joyería de la propia casa francesa.

Nicole Kidman deslumbra en la alfombra roja de los premios Emmy AFP

La actriz volvió así a desfilar por la ceremonia tras varios años alejada de la alfombra de los Emmy.

Kidman acudió esta vez vinculada también a Margo's Got Money Troubles, producción de la que forma parte como actriz y productora ejecutiva.

Mariska Hargitay apuesta todo al rojo

La anfitriona de la noche, Mariska Hargitay, eligió uno de los colores más intensos de la alfombra.

La protagonista de Law & Order: SVU llegó con un vestido rojo de lentejuelas de Dolce & Gabbana, caracterizado por un escote pronunciado y una larga caída rematada con plumas.

Hargitay convirtió además su llegada en un momento familiar al aparecer junto a su esposo, Peter Hermann, y sus tres hijos.

Mariska Hargitay, la presentadora de los premios Emmy REUTERS

Su hija Amaya coordinó con ella mediante otro vestido rojo cubierto de lentejuelas, mientras que los hombres de la familia optaron por trajes oscuros.

De los grandes vestidos a la sastrería

La sastrería también tuvo presencia entre los invitados, con actores que recurrieron a versiones renovadas del traje tradicional y dejaron espacio para tonos distintos al clásico negro.

Colman Domingo, Adam Brody y otras figuras se sumaron a esta parte de la alfombra, mientras que nombres como Kristen Bell, Quinta Brunson, Emma D'Arcy, Lisa Kudrow, Sheryl Lee Ralph, Sarah Snook y Rhea Seehorn completaron una de las alfombras con mayor concentración de estrellas televisivas del año.

La ceremonia llega además con The Pitt como la producción más nominada, con 25 candidaturas, seguida por Hacks, que consiguió 24 y estableció un récord de nominaciones para una comedia en una sola temporada. Widow's Bay obtuvo 19 y Pluribus, 18.

Antes incluso de saber quiénes saldrán del Peacock Theater con una estatuilla, la alfombra de los Emmy 2026 dejó una tendencia bastante clara: el brillo regresó con fuerza, pero ya no únicamente en forma de lentejuelas.

Cristales, perlas, estructuras metálicas, bordados artesanales y cuentas transformaron algunos de los vestidos más comentados de la noche en piezas que parecían más cercanas a la joyería que a una prenda tradicional.

bgpa