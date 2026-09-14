78 edición de los Premios Emmy: Estos son los ganadores de la noche
La 78 edición de los Premios Emmy ya comenzó en Los Ángeles, con una noche marcada por grandes producciones, nominaciones reñidas y varias novedades en las categorías de este año
La televisión de EU, vive una de sus noches más importantes con la celebración de la 78 edición de los Premios Emmy, ceremonia que reúne a las producciones, actores y creadores que destacaron durante la última temporada.
El evento se realiza este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles y tiene como anfitriona a Mariska Hargitay, quien hace historia al convertirse en la primera mujer en 15 años en conducir la gala de manera individual.
La jornada comenzó con la tradicional alfombra roja a las 17:00 horas de Los Ángeles, mientras que la ceremonia principal arrancó una hora después.
¿Cuáles son las series que llegan como favoritas?
La competencia de este año se presenta especialmente cerrada. ‘The Pitt’ encabeza la lista de producciones con más nominaciones, al acumular 25 nominaciones.
Le sigue ‘Hacks’, que consiguió 24 nominaciones en su temporada final y busca despedirse de los Emmy con uno de los reconocimientos más importantes de la televisión.
En tercer lugar aparece ‘Widow's Bay’, con 19, mientras que ‘Pluribus’ suma 18 y ‘Beef’ llega con 16 posibilidades de obtener una estatuilla.
¿Qué cambió en los Emmy 2026?
Esta edición también llega con modificaciones en el reglamento de la Academia de la Televisión. Una de las novedades más importantes es la creación de la categoría Mejor Serie de Variedades, resultado de la unión de antiguos apartados relacionados con programas de entrevistas y producciones de variedades con guion.
La nueva categoría tiene, además, una particularidad: podría entregar más de un premio. Esto ocurriría si dos o más producciones alcanzan al menos 90 por ciento de votos positivos.
La cantidad de producciones inscritas también refleja la amplitud de la competencia: 110 dramas, 71 comedias, 31 series limitadas o antológicas, 34 películas para televisión, 18 series de variedades y 45 programas de telerrealidad.
¿Qué producciones compiten por los premios principales?
En la categoría de Mejor Serie Dramática, The Pitt parte como una de las grandes favoritas debido a su elevado número de nominaciones, aunque deberá enfrentarse a títulos como Pluribus y Slow Horses.
Para Mejor Serie de Comedia, Hacks busca coronar su temporada final con el máximo reconocimiento, aunque la competencia incluye a producciones como The Bear y Widow's Bay.
Entre los actores protagonistas de drama también hay una contienda destacada. Noah Wyle, de The Pitt, compite frente a Sterling K. Brown, de Paradise.
En la rama femenina, Zendaya, por Euphoria, y Rhea Seehorn, por Pluribus, se encuentran entre las contendientes por el reconocimiento.
Por otra parte, ‘Beef’, ‘DTF St. Louis’ y ‘The Beast in Me’ aparecen como algunas de las producciones que buscan imponerse en la categoría de Mejor Serie Limitada.
¿Quiénes son los primeros ganadores de los Emmy 2026?
La ceremonia ya comenzó a entregar sus primeras estatuillas:
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Kate O'Flynn por "Widow's Bay"
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Jean Smart por "Hacks"
Mejor actor de una serie de antología
- Mathew Rhys por “The Beast in Me”
Mejor actriz de reparto en una serie de drama
- Allison Janney por "The Diplomat"
Mejor actriz en una serie de drama
- Rhea Seehorn por "Pluribus"
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Stephen Root por "Widow's Bay"
Reality de competencia
- "The traitors"
Mejor actor en una serie dramática
- Noah Wyle por “The Pitt”
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Tom Pelphrey por "Task"
Mejor actriz en una miniserie o película de antología
- Sally Field por “Remarkably Bright Creatures”
Mejor actor en una serie de comedia
- Matthew Rhys por “Widow’s Bay”
Mejor guión para una serie de comedia
- “Widows Bay”
Mejor director en una serie de comedia
- Saul Metzstein por "Slow Horses"
Mejor programa de variedades
- "The Late Show" con Stephen Colbert
La ceremonia continuará revelando a los ganadores de las principales categorías mientras las producciones favoritas buscan cerrar la noche con más reconocimientos.
Entre las historias que seguirán marcando la gala están el posible triunfo de The Pitt, la despedida de Hacks y el desempeño de Widow's Bay y Pluribus, en una edición que promete una competencia especialmente disputada.