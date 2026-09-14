78 edición de los Premios Emmy: Estos son los ganadores de la noche

La televisión de EU, vive una de sus noches más importantes con la celebración de la 78 edición de los Premios Emmy, ceremonia que reúne a las producciones, actores y creadores que destacaron durante la última temporada.

El evento se realiza este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles y tiene como anfitriona a Mariska Hargitay, quien hace historia al convertirse en la primera mujer en 15 años en conducir la gala de manera individual.

La jornada comenzó con la tradicional alfombra roja a las 17:00 horas de Los Ángeles, mientras que la ceremonia principal arrancó una hora después.

¿Cuáles son las series que llegan como favoritas?

La competencia de este año se presenta especialmente cerrada. ‘The Pitt’ encabeza la lista de producciones con más nominaciones, al acumular 25 nominaciones.

Le sigue ‘Hacks’, que consiguió 24 nominaciones en su temporada final y busca despedirse de los Emmy con uno de los reconocimientos más importantes de la televisión.

En tercer lugar aparece ‘Widow's Bay’, con 19, mientras que ‘Pluribus’ suma 18 y ‘Beef’ llega con 16 posibilidades de obtener una estatuilla.

¿Qué cambió en los Emmy 2026?

Esta edición también llega con modificaciones en el reglamento de la Academia de la Televisión. Una de las novedades más importantes es la creación de la categoría Mejor Serie de Variedades, resultado de la unión de antiguos apartados relacionados con programas de entrevistas y producciones de variedades con guion.

La nueva categoría tiene, además, una particularidad: podría entregar más de un premio. Esto ocurriría si dos o más producciones alcanzan al menos 90 por ciento de votos positivos.

La cantidad de producciones inscritas también refleja la amplitud de la competencia: 110 dramas, 71 comedias, 31 series limitadas o antológicas, 34 películas para televisión, 18 series de variedades y 45 programas de telerrealidad.

¿Qué producciones compiten por los premios principales?

En la categoría de Mejor Serie Dramática, The Pitt parte como una de las grandes favoritas debido a su elevado número de nominaciones, aunque deberá enfrentarse a títulos como Pluribus y Slow Horses.

Para Mejor Serie de Comedia, Hacks busca coronar su temporada final con el máximo reconocimiento, aunque la competencia incluye a producciones como The Bear y Widow's Bay.

Entre los actores protagonistas de drama también hay una contienda destacada. Noah Wyle, de The Pitt, compite frente a Sterling K. Brown, de Paradise.

En la rama femenina, Zendaya, por Euphoria, y Rhea Seehorn, por Pluribus, se encuentran entre las contendientes por el reconocimiento.

Por otra parte, ‘Beef’, ‘DTF St. Louis’ y ‘The Beast in Me’ aparecen como algunas de las producciones que buscan imponerse en la categoría de Mejor Serie Limitada.

¿Quiénes son los primeros ganadores de los Emmy 2026?

La ceremonia ya comenzó a entregar sus primeras estatuillas:

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Kate O'Flynn por "Widow's Bay"

Foto: AFP

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Jean Smart por "Hacks"

Jean Smart. Foto: AFP

Mejor actor de una serie de antología

Mathew Rhys por “The Beast in Me”

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Allison Janney por "The Diplomat"

Mejor actriz en una serie de drama

Rhea Seehorn por "Pluribus"

Rhea Seehorn. Foto: AFP

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Stephen Root por "Widow's Bay"

Reality de competencia

"The traitors"

Mejor actor en una serie dramática

Noah Wyle por “The Pitt”

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Tom Pelphrey por "Task"

Mejor actriz en una miniserie o película de antología

Sally Field por “Remarkably Bright Creatures”

Sally Field. Foto: AFP

Mejor actor en una serie de comedia

Matthew Rhys por “Widow’s Bay”

Matthew Rhys. Foto: AFP

Mejor guión para una serie de comedia

“Widows Bay”

Mejor director en una serie de comedia

Saul Metzstein por "Slow Horses"

Mejor programa de variedades

"The Late Show" con Stephen Colbert

La ceremonia continuará revelando a los ganadores de las principales categorías mientras las producciones favoritas buscan cerrar la noche con más reconocimientos.

Entre las historias que seguirán marcando la gala están el posible triunfo de The Pitt, la despedida de Hacks y el desempeño de Widow's Bay y Pluribus, en una edición que promete una competencia especialmente disputada.