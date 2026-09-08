Premios Emmy 2026: a qué hora y dónde verlos EN VIVO en México
Te decimos a qué hora comienzan los Premios Emmy 2026, dónde ver la ceremonia en vivo y todos los detalles.
Los Premios Emmy 2026 celebrarán una nueva edición para reconocer a las series, actores y producciones más destacadas de la televisión estadounidense. La gala reunirá a grandes figuras de la industria y podrá seguirse en vivo desde México por televisión y streaming.
Este año, Mariska Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia desde el Peacock Theater de Los Ángeles. La actriz, conocida por interpretar a Olivia Benson en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, se convertirá en la primera mujer en presentar sola estos galardones en 15 años.
Durante la noche competirán producciones como The Pitt, Hacks, Pluribus, The Bear, Paradise y El caballero de los Siete Reinos. Los premios consideran los programas emitidos entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?
A diferencia de otras ediciones, la entrega número 78 de los Premios Primetime Emmy se realizará en lunes. La fecha elegida es el 14 de septiembre de 2026 y el evento tendrá como sede el Peacock Theater, ubicado en Los Ángeles, California.
Antes de que se anuncien los ganadores, las celebridades desfilarán por la alfombra roja, donde mostrarán sus atuendos y hablarán sobre las producciones por las que fueron nominadas.
¿A qué hora empiezan los Premios Emmy 2026 en México?
Desde México, la cobertura de los Premios Emmy 2026 comenzará una hora antes de la ceremonia principal. Estos son los horarios:
Alfombra roja: 17:00 horas
Ceremonia de premiación: 18:00 horas
¿Dónde ver los Premios Emmy 2026 en vivo?
Quienes quieran seguir los Premios Emmy 2026 desde México tendrán dos opciones. La gala se transmitirá en televisión de paga por TNT y también estará disponible en vivo mediante HBO Max.
En territorio estadounidense, el evento podrá verse a través de NBC y la plataforma Peacock. La disponibilidad de la repetición después de la ceremonia dependerá de cada servicio.
¿Quién conducirá los Premios Emmy 2026?
Mariska Hargitay tomará el escenario como presentadora de la edición 78. Además de su extensa trayectoria en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, la actriz tiene una historia propia con estos premios.
En 2006, Hargitay recibió el Emmy como mejor actriz principal en una serie dramática por su interpretación de Olivia Benson. Ahora regresará a la ceremonia con una función diferente al encargarse de guiar la premiación.
¿Qué series están nominadas a los Premios Emmy 2026?
Entre las categorías más esperadas se encuentran mejor serie dramática, mejor comedia y mejor miniserie o serie de antología.
Mejor serie dramática
El caballero de los Siete Reinos — HBO Max
La diplomática — Netflix
The Gilded Age — HBO Max
Paradise — Hulu
The Pitt — HBO Max
Pluribus — Apple TV+
Slow Horses — Apple TV+
Your Friends & Neighbors — Apple TV+
Mejor serie de comedia
Abbott Elementary — ABC
The Bear — FX
Hacks — HBO Max
La maldición de Widow’s Bay — Apple TV+
Margo’s Got Money Troubles — Apple TV+
Nobody Wants This — Netflix
Only Murders in the Building — Hulu
Shrinking — Apple TV+
Mejor miniserie o serie de antología
All Her Fault — Peacock
The Beast in Me — Netflix
Beef — Netflix
DTF St. Louis — HBO Max
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette — FX