Premios Emmy 2026: a qué hora y dónde verlos EN VIVO en México

Los Premios Emmy 2026 celebrarán una nueva edición para reconocer a las series, actores y producciones más destacadas de la televisión estadounidense. La gala reunirá a grandes figuras de la industria y podrá seguirse en vivo desde México por televisión y streaming.

Este año, Mariska Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia desde el Peacock Theater de Los Ángeles. La actriz, conocida por interpretar a Olivia Benson en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, se convertirá en la primera mujer en presentar sola estos galardones en 15 años.

Los Premios Emmy 2026 ChatGPT

Durante la noche competirán producciones como The Pitt, Hacks, Pluribus, The Bear, Paradise y El caballero de los Siete Reinos. Los premios consideran los programas emitidos entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?

A diferencia de otras ediciones, la entrega número 78 de los Premios Primetime Emmy se realizará en lunes. La fecha elegida es el 14 de septiembre de 2026 y el evento tendrá como sede el Peacock Theater, ubicado en Los Ángeles, California.

Premios Emmy Instagram: Televisionacad

Antes de que se anuncien los ganadores, las celebridades desfilarán por la alfombra roja, donde mostrarán sus atuendos y hablarán sobre las producciones por las que fueron nominadas.

¿A qué hora empiezan los Premios Emmy 2026 en México?

Desde México, la cobertura de los Premios Emmy 2026 comenzará una hora antes de la ceremonia principal. Estos son los horarios:

Alfombra roja: 17:00 horas

Ceremonia de premiación: 18:00 horas

¿Dónde ver los Premios Emmy 2026 en vivo?

Quienes quieran seguir los Premios Emmy 2026 desde México tendrán dos opciones. La gala se transmitirá en televisión de paga por TNT y también estará disponible en vivo mediante HBO Max.

En territorio estadounidense, el evento podrá verse a través de NBC y la plataforma Peacock. La disponibilidad de la repetición después de la ceremonia dependerá de cada servicio.

¿Quién conducirá los Premios Emmy 2026?

Mariska Hargitay tomará el escenario como presentadora de la edición 78. Además de su extensa trayectoria en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, la actriz tiene una historia propia con estos premios.

En 2006, Hargitay recibió el Emmy como mejor actriz principal en una serie dramática por su interpretación de Olivia Benson. Ahora regresará a la ceremonia con una función diferente al encargarse de guiar la premiación.

¿Qué series están nominadas a los Premios Emmy 2026?

Entre las categorías más esperadas se encuentran mejor serie dramática, mejor comedia y mejor miniserie o serie de antología.

Mejor serie dramática

El caballero de los Siete Reinos — HBO Max

La diplomática — Netflix

The Gilded Age — HBO Max

Paradise — Hulu

The Pitt — HBO Max

Pluribus — Apple TV+

Slow Horses — Apple TV+

Your Friends & Neighbors — Apple TV+

“El caballero de los siete reinos", serie de HBO. HBO Max

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary — ABC

The Bear — FX

Hacks — HBO Max

La maldición de Widow’s Bay — Apple TV+

Margo’s Got Money Troubles — Apple TV+

Nobody Wants This — Netflix

Only Murders in the Building — Hulu

Shrinking — Apple TV+

The Bear

Mejor miniserie o serie de antología

All Her Fault — Peacock

The Beast in Me — Netflix

Beef — Netflix

DTF St. Louis — HBO Max

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette — FX