"Me traje a México a todos mis perros": Laura Flores confiesa que se siente sola

La vida de Laura Flores ha dado un giro emocional importante en los últimos años. Con la independencia de sus cuatro hijos, la actriz mexicana ha tenido que adaptarse a una nueva rutina marcada por la ausencia cotidiana de quienes fueron el centro de su hogar.

Este proceso, conocido como “síndrome del nido vacío”, ha sido para ella una experiencia profunda y desafiante. La artista no ha ocultado que la soledad se ha hecho presente en su día a día, obligándola a replantear su forma de vivir y de enfrentar esta nueva etapa personal.

Lejos de minimizar lo que siente, Flores ha decidido hablar con franqueza sobre este momento, visibilizando una situación que muchas madres y padres atraviesan cuando sus hijos comienzan su propio camino.

El refugio emocional en sus mascotas

Ante este escenario, Laura Flores encontró un apoyo inesperado pero fundamental: sus mascotas. Perros y gatos se han convertido en una parte esencial de su vida, brindándole compañía y estabilidad emocional.

Me llené de perros y gatos, es el sustituto que tengo, ya me traje a México a todos mis perros, expresó la actriz.

Más allá de ser simples compañeros, sus mascotas representan un vínculo afectivo constante que le ayuda a sobrellevar los momentos de silencio en casa. Para la artista, su presencia ha sido clave para enfrentar la soledad sin sentirse completamente aislada.

La relación actual entre Laura Flores y Lalo Salazar Cuartoscuro

La terapia, clave para entender el “nido vacío”

Además del apoyo emocional de sus animales, Laura Flores ha recurrido a la terapia psicológica como una herramienta fundamental para procesar sus emociones.

La actriz ha reconocido que no ha sido un camino sencillo, pero que poco a poco ha logrado comprender mejor lo que implica esta transición.

Estoy contenta porque estoy entendiendo este síndrome del nido vacío que me costó mucho trabajo, no ha sido fácil, pero son procesos que uno tiene que vivir y asumirlo, compartió

Este acompañamiento profesional le ha permitido encontrar nuevas perspectivas, aceptar los cambios y construir una relación distinta con su realidad actual.

El orgullo por los logros de sus hijos

A pesar de la nostalgia, Laura Flores también vive esta etapa con un profundo sentido de orgullo. Sus hijos han tomado caminos académicos sólidos, alejados del mundo del espectáculo, destacando en áreas como la ingeniería y los negocios.

Para la actriz, haber impulsado la educación de sus hijos es uno de sus mayores logros. Cada uno ha encontrado su propia vocación, desde la ingeniería civil y mecánica hasta planes en gastronomía y estudios en ingeniería espacial.

El orgullo mayor para cualquier padre o madre es ver que tus hijos se realicen en algo que los hace felices y que estudien.

Este sentimiento le permite equilibrar la tristeza por la distancia con la satisfacción de verlos crecer y desarrollarse profesionalmente.

Laura Flores Cuartoscuro

Una nueva etapa con aprendizajes

La historia de Laura Flores refleja una realidad común pero pocas veces abordada con tanta claridad. El “nido vacío” no solo implica la ausencia física de los hijos, sino también un proceso de reconstrucción emocional.

Hoy, la actriz se encuentra en una etapa de transformación, en la que combina momentos de nostalgia con una actitud positiva hacia el futuro. La terapia, sus mascotas y el orgullo por su familia han sido pilares fundamentales para avanzar.

Aunque reconoce que la soledad sigue presente, también deja claro que está aprendiendo a convivir con ella y a encontrar nuevas formas de bienestar.

laura flores

Entre la nostalgia y la gratitud

La historia de Laura Flores refleja una realidad común pero pocas veces abordada con tanta claridad. El “nido vacío” no solo implica la ausencia física de los hijos, sino también un proceso de reconstrucción emocional.

Hoy, la actriz se encuentra en una etapa de transformación, en la que combina momentos de nostalgia con una actitud positiva hacia el futuro. La terapia, sus mascotas y el orgullo por su familia han sido pilares fundamentales para avanzar.

Aunque reconoce que la soledad sigue presente, también deja claro que está aprendiendo a convivir con ella y a encontrar nuevas formas de bienestar.

AAAT**