Gala Montes responde a rumores sobre presunto consumo de sustancias: “Me meto lo que quiera”

Las diferencias entre Gala Montes y su hermana Beba Montes continúan en el centro de la conversación pública. Luego de varias declaraciones cruzadas, la actriz respondió por primera vez a los señalamientos relacionados con su vida personal y aclaró su postura ante los rumores sobre un supuesto consumo de sustancias.

¿Por qué fue detenida Beba Montes, hermana de Gala Montes?

¿Qué dijo Gala Montes sobre los rumores de presunto consumo de sustancias?

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz y cantante Gala Montes habló sobre las acusaciones que recientemente hizo Beba Montes respecto a un supuesto consumo de sustancias. La intérprete aseguró que cualquier decisión relacionada con su cuerpo pertenece únicamente a ella y no debería ser motivo de cuestionamientos.

¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? Pues es mi cuerpo, ¿no? Yo me puedo meter lo que yo quiera”

Además, Gala expresó su deseo de no prolongar el conflicto familiar. Aunque aseguró que todavía siente cariño por su hermana, considera que lo mejor es mantener distancia por ahora.

Le mando un beso, espero que recapacite. La quiero mucho, pero no la quiero en mi vida”

Los representantes de la prensa insistieron en preguntarle sobre el supuesto consumo de sustancias. Sin embargo, la actriz prefirió no profundizar en el tema y únicamente respondió: "Yo no soy la drogadicta".

Gala Montes responde a rumores sobre presunto consumo de sustancias IG

¿Por qué inició el conflicto entre Gala Montes y su hermana Beba?

El conflicto comenzó después de que Gala Montes reveló, durante una transmisión en vivo, que ya no tiene comunicación con Beba Montes ni con su sobrina Alabama. La actriz expresó su tristeza por no saber de ellas y explicó que decidió hablar públicamente del tema porque le preocupaba la situación familiar.

Días después, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer que, de acuerdo con fuentes cercanas, el distanciamiento habría comenzado tras un viaje que Gala realizó con su entonces pareja y su sobrina a Tailandia y Japón. Según esa versión, Beba se molestó porque consideró que la actriz no cuidó adecuadamente a la menor durante el viaje.

Gala Montes responde a rumores sobre presunto consumo de sustancias IG

Por su parte, Beba Montes no emitió una declaración directa sobre esa versión. Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre las especulaciones relacionadas con un posible consumo de sustancias, la influencer dejó abierta la interpretación al responder:

Lo que se ve no se juzga.

Gala Montes responde a rumores sobre presunto consumo de sustancias IG

Finalmente, durante su encuentro con la prensa, Gala Montes explicó que parte del distanciamiento con su hermana está relacionado con la forma en que ambas vivieron su relación con su madre.

Mi mamá tiene la culpa de todo, ella nos trajo al mundo, nosotras no queríamos nacer.

Mientras el conflicto familiar continúa y ambas hermanas mantienen posturas distintas, las declaraciones de Gala Montes dejan claro que no tiene intención de alimentar la polémica.

La actriz optó por defender su derecho a la privacidad y reiteró que, por ahora, prefiere mantener distancia de Beba Montes, aunque asegura que el cariño hacia su hermana permanece.