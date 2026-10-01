El tercer embarazo sorprendió a Anne Hathaway: revela el síntoma que no esperaba

Anne Hathaway está viviendo su tercer embarazo y, según ella misma contó, esta gestación le ha traído algunas sorpresas. Una de las más inesperadas tiene que ver con su sentido del olfato, que se volvió tan sensible que llegó a bromear con que podía "oler el tiempo".

La actriz, de 43 años, habló sobre esta experiencia durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde también promocionó su nueva película, Verity. Ahí explicó que esta vez los síntomas han sido muy diferentes a los que tuvo durante su primer embarazo.

Hathaway contó que descubrió que estaba embarazada apenas unas semanas antes de comenzar la gira de prensa de El diablo viste a la moda 2, algo que en ese momento le hizo preguntarse cómo iba a poder cumplir con todos sus compromisos.

Descubrí que estaba embarazada como dos semanas y media antes de que empezara la gira de prensa de El diablo viste a la moda 2. Y pensé: ‘¿cómo va a funcionar esto?’, relató.

Anne Hathaway habla de su extraño sentido del olfato

La actriz, casada con Adam Shulman desde 2012 y madre de Jonathan y Jack, explicó que durante su primer embarazo la fatiga fue su principal síntoma. En esta ocasión, sin embargo, el cansancio no apareció de la misma forma.

Mi principal síntoma durante el primer embarazo fue la fatiga, y esta vez eso no ocurrió, explicó.

Aunque mencionó que también ha tenido acné, lo que realmente llamó su atención fue el cambio en su olfato. Hathaway calificó esta experiencia como el síntoma "más descabellado" de su tercer embarazo.

Aunque mencionó que también ha tenido acné, lo que realmente llamó su atención fue el cambio en su olfato. Image Press Agency

La sensibilidad llegó a tal punto que podía identificar olores de lugares y situaciones que normalmente no habría notado. Incluso bromeó con que era capaz de percibir diferentes épocas.

No solo hueles este verano, los hueles todos, dijo entre risas, antes de recordar los años 80 y las huelgas de aquella época.

La actriz también contó que los viajes de promoción se convirtieron en todo un reto. Al entrar y salir de hoteles por accesos traseros, se encontraba con los olores de restaurantes, cocinas, contenedores de basura y hasta la comida que otros huéspedes pedían al servicio de habitaciones.

El perfume tampoco escapó a su nuevo sentido del olfato. Hathaway explicó que los encuentros con amigos y conocidos podían ser complicados cuando se acercaban a saludarla y llevaban una fragancia que ella percibía con mucha más intensidad.

Su embarazo también cambió sus planes de promoción

El embarazo no solo modificó la manera en que Anne Hathaway vive sus días, también tuvo consecuencias en sus compromisos profesionales.

La actriz reveló que tenía pensado participar en Hot Ones, el popular programa de YouTube en el que las celebridades responden preguntas mientras comen alitas cada vez más picantes. Sin embargo, su médico le recomendó no hacerlo porque existía el riesgo de provocar un trabajo de parto prematuro.

Para Hathaway, este tercer embarazo ha sido distinto desde el comienzo. Grosby

Hathaway contó que alcanzó a comer las primeras tres alitas reales y después tuvo que recurrir a unas de utilería.

Todavía no hice el desafío completo, reconoció, dejando abierta la posibilidad de intentarlo cuando ya no esté embarazada.

Mientras tanto, la actriz continúa con su agenda de promoción. Uno de sus proyectos actuales es Verity, thriller psicológico dirigido por Michael Showalter y basado en la novela de Colleen Hoover, donde interpreta a Verity Crawford.

Para Hathaway, este tercer embarazo ha sido distinto desde el comienzo. Y aunque algunos cambios han sido más incómodos que otros, su peculiar sentido del olfato terminó convirtiéndose en una de las anécdotas que más llamó su atención durante esta etapa.