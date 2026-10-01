Murió Ken Urker, pareja y padre de la hija de Gypsy Rose Blanchard, a los 33 años

Ken Urker, actual pareja de la mediática Gypsy Rose Blanchard, perdió la vida a los 33 años de edad. Autoridades y familiares encontraron su cuerpo sin signos vitales este jueves en una residencia del estado de Luisiana. El trágico hallazgo ocurrió exactamente el día en que el joven hubiera celebrado su cumpleaños número 34.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron la fatídica noticia al portal especializado TMZ durante las primeras horas del día. Los reportes policiales indican que Dylan, hermano de Gypsy Rose, descubrió al joven inconsciente dentro de la propiedad familiar. Los paramédicos y equipos de emergencia llegaron al lugar de los hechos, pero no lograron reanimar al padre de familia.

Ken Urker compartía sus momentos junto a Gypsy Rose. Foto de IG: Ken Urker

La alarma sobre su estado de salud sonó varias horas antes del fatal descubrimiento. Gypsy Rose Blanchard envió un mensaje de texto matutino para felicitar a su prometido por su aniversario de vida. La ausencia total de respuesta preocupó a la personalidad de internet, quien solicitó a su hermano verificar personalmente la situación en el domicilio.

Silencio familiar e investigación forense en curso

El círculo íntimo de ambas familias guarda un profundo hermetismo frente a la insistencia de los medios de comunicación. Los parientes directos de Ken Urker y la propia figura televisiva permanecen en un estado de total conmoción tras la repentina pérdida. Las autoridades locales iniciaron los peritajes correspondientes para determinar la causa oficial del sorpresivo deceso.

Ningún portavoz oficial emitió declaraciones públicas para la prensa de espectáculos hasta este momento. Los médicos forenses de Luisiana programaron la autopsia de ley para esclarecer los motivos médicos detrás del repentino colapso. La policía mantiene acordonada la zona del incidente mientras los agentes investigadores recaban evidencias físicas dentro de la casa.

Ken Urker y Gypsy Rose con su hija Aurora. Foto de IG: Ken Urker

El inesperado fallecimiento deja en la orfandad a la pequeña Aurora Raina Urker. La niña, única hija en común de la pareja, nació apenas en diciembre de 2024. El nacimiento de la bebé consolidó la relación amorosa entre ambos jóvenes y cerró una etapa de múltiples altibajos públicos que acapararon la atención de las redes sociales.

Una historia de amor marcada por la controversia pública

La historia romántica entre Ken Urker y Gypsy Rose Blanchard comenzó años atrás mediante un programa estadounidense de correspondencia carcelaria. La pareja anunció su primer compromiso matrimonial mientras ella cumplía su condena en prisión por su participación en el sonado asesinato de su madre. La relación terminó abruptamente poco tiempo después del sorpresivo anuncio.

Tras la ruptura inicial tras las rejas, la prisionera contrajo nupcias con el profesor de educación especial Ryan Anderson. Este fugaz matrimonio acaparó los titulares de la prensa internacional y los documentales televisivos durante la liberación condicional de la joven. La unión duró apenas unos meses en libertad antes de terminar en una mediática separación legal.

Ken Urker y Gypsy Rose habían formado una familia. Foto de IG: Ken Urker

El divorcio abrió la puerta para una reconciliación inmediata con su antiguo amor por correspondencia. Ken Urker regresó a la vida de la exconvicta y retomaron su relación amorosa con una inmensa fuerza mediática. Ambos documentaron su nueva etapa juntos a través de diversas plataformas digitales, sumando millones de seguidores atentos a su dinámica diaria.

La llegada de su primogénita a finales del año pasado representó el inicio de una vida familiar estable lejos del escrutinio criminal. Los seguidores de la pareja inundaron las redes sociales con miles de mensajes de condolencias y apoyo moral para la madre. La tragedia corta de tajo los planes de boda que proyectaban para el futuro cercano.