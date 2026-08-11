“¿El feminismo es selectivo?”: Critican a Gala Montes por celebrar su cumpleaños con Eleazar Gómez

Gala Montes celebró su cumpleaños acompañada de varios amigos, entre ellos Eleazar Gómez, y la presencia del actor terminó generando críticas hacia la exintegrante de La Casa de los Famosos México.

La actriz, quien cumplió años el 4 de agosto, compartió fotografías de una fiesta inspirada en Coraline. Sin embargo, algunos usuarios dejaron de lado la temática del festejo para cuestionar que Eleazar Gómez estuviera entre sus invitados.

La principal razón detrás de los comentarios fue el antecedente legal del actor con su expareja Stephanie “Tefi” Valenzuela. Además, algunas personas compararon la situación con las críticas que Gala hizo contra Adrián Marcelo durante su paso por La Casa de los Famosos México.

Gala Montes recibió críticas por celebrar su cumpleaños junto a Eleazar Gómez. IG galamontes

¿Por qué critican a Gala Montes por su amistad con Eleazar Gómez?

Las fotografías publicadas por Gala Montes muestran diferentes momentos de su cumpleaños y a varios de los invitados que estuvieron con ella durante la celebración. Entre ellos apareció Eleazar Gómez.

Su presencia llevó a varios usuarios a recordar el proceso legal que el actor enfrentó tras la denuncia presentada por Tefi Valenzuela en 2020.

Algunos cuestionaron directamente a Gala por mantener una relación cercana con él. Otros consideraron que existe una contradicción entre esta amistad y algunas de las posturas que la actriz ha expresado públicamente sobre la violencia contra las mujeres.

Entre los comentarios también hubo personas que calificaron a Montes de “hipócrita” y otras que utilizaron términos más fuertes para referirse a Gómez.

Hasta ahora, la actriz no ha respondido públicamente a las críticas ni ha explicado qué tipo de relación mantiene actualmente con Eleazar.

Eleazar Gómez asistió al cumpleaños de Gala Montes y apareció en sus fotografías. IG galamontes

Adrián Marcelo aparece nuevamente entre las críticas a Gala Montes

La discusión también llevó a varios usuarios hasta un episodio ocurrido dos años atrás: la participación de Gala Montes y Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2024.

Ambos tuvieron varios enfrentamientos dentro del reality, pero una de sus discusiones se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquella temporada.

Durante el conflicto, Gala cuestionó al conductor por comentarios y actitudes que consideraba ofensivos hacia las mujeres. La discusión continuó frente al resto de los habitantes y aumentó la tensión que ya existía entre ellos.

Su relación no mejoró después de aquel episodio y ambos mantuvieron sus diferencias durante el programa.

Ahora, algunos usuarios recuperaron ese antecedente para cuestionar a la actriz.

“Qué hipócrita que después de todo lo que dijo de Adrián Marcelo, esté con una persona que agredió a su pareja”, escribió una persona al comentar las fotografías.

Otros mensajes siguieron una idea similar y preguntaron por qué Gala Montes convive con Eleazar Gómez después de las críticas que anteriormente hizo sobre otros hombres.

La actriz, por su parte, no ha relacionado públicamente ambas situaciones.

Algunos usuarios compararon las imágenes con el conflicto entre Gala Montes y Adrián Marcelo. Captura de Pantalla

Gala Montes no ha respondido a los señalamientos

Por ahora, Gala Montes no ha dado una respuesta pública a las críticas por aparecer junto a Eleazar Gómez durante su cumpleaños.

Tampoco ha explicado desde cuándo existe una amistad entre ambos o qué tan cercana es su relación.

Los comentarios continúan principalmente alrededor del antecedente de Gómez con Tefi Valenzuela y de las posturas que Gala expresó durante su conflicto con Adrián Marcelo.