McDonald's lanza menú de Kpop Demon Hunters en México: Conoce qué incluye

McDonald’s México anunció el lanzamiento oficial de su nueva colaboración gastronómica inspirada en la exitosa franquicia Kpop Demon Hunters. Esta promoción temporal arranca el próximo 11 de agosto en las sucursales del país. Los fanáticos del filme elegirán entre dos combos temáticos y buscarán completar una línea de artículos coleccionables.

La cadena de comida rápida capitaliza el impacto cultural de la película y traslada el universo de Las Guerreras K-pop directamente a sus restaurantes. Los seguidores del fenómeno global pidieron mercancía oficial durante meses en redes sociales. La marca respondió con una campaña que divide a la audiencia en dos bandos mediante opciones de comida personalizadas.

El menú Huntrax de Kpop Demon Hunters. Foto: McDonald's

Los desarrolladores de la campaña diseñaron cada detalle para replicar la esencia de la producción. Los empaques de los alimentos muestran ilustraciones exclusivas de los personajes principales, elevando el valor del producto para los consumidores. La estrategia busca atraer tanto a los coleccionistas empedernidos como a los comensales casuales.

Menús diseñados para los equipos Huntrix y Saja Boys

La oferta principal obliga a los clientes a tomar una decisión directa desde la caja registradora: unirse al equipo Huntrix o apoyar a los Saja Boys. El Menú Huntrix ofrece una orden de 10 McNuggets, acompañados de papas medianas condimentadas con un innovador sazonador de ramen. La orden incluye una bebida con perlas de mora azul.

Por otro lado, los seguidores de la banda rival ordenarán el Menú Saja Boys. Este paquete sustituye la carne de pollo por una hamburguesa Cuarto de Libra preparada con lechuga, tocino y jitomate fresco. El resto de la orden mantiene las mismas papas con sazón de ramen y la bebida frutal con perlas.

Menú de los SajaBoys de Kpop Demon Hunters. Foto: McDonald's

Ambos combos entregan un artículo indispensable para los aficionados: un sobre con tres tarjetas coleccionables y un empaque completamente tematizado con la licencia oficial. Para cerrar la comida, la empresa incorporó el Derpy Sundae, un postre de helado adornado con perlas de mora azul por tiempo limitado.

Tarjetas de colección y fechas oficiales de lanzamiento

El mayor atractivo de esta alianza comercial recae directamente en las piezas de cartón. La marca produjo un total de 13 tarjetas exclusivas, las cuales se distribuyen de forma aleatoria en cada sobre empaquetado. El factor sorpresa garantiza múltiples visitas a los restaurantes por parte de los consumidores que buscan completar el set definitivo.

Los sobres ocultan versiones holográficas y cartas de alta rareza, piezas que seguramente elevarán su demanda en el mercado secundario. Los seguidores de la franquicia iniciarán dinámicas de intercambio para conseguir a sus personajes favoritos, ya que nadie sabe qué figura obtendrá hasta romper la envoltura oficial.

Postre del menú de Kpop Demon Hunters. Foto: McDonald's

La promoción abre sus ventas al público en todos los restaurantes participantes de la República Mexicana a partir del 11 de agosto. La marca restringe la disponibilidad de estos productos a un tiempo limitado, presionando a los fanáticos a realizar sus compras durante los primeros días para evitar el desabasto.

Los clientes más impacientes cuentan con una alternativa digital para adelantarse al público general. Los usuarios que ordenen a través de la aplicación MiMcDonald’s accederán a un prelanzamiento exclusivo el 10 de agosto. Esta maniobra tecnológica recompensa la lealtad de los usuarios y asegura la obtención de las primeras tarjetas en el país.