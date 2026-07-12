Rumi, Mira y Zoey ya tienen sus propias figuras; así es el nuevo set de Las Guerreras K-pop

Mattel lanzó un set especial de Little People Collector inspirado en KPop Demon Hunters, la película de Netflix que convirtió a Rumi, Mira y Zoey en uno de los grupos ficticios más populares entre los fans del K-pop y la animación.

La colección lleva por nombre Little People Collector KPop Demon Hunters: HUNTR/X Figure Set y transforma a las tres integrantes de HUNTR/X en figuras miniatura con el estilo característico de Fisher-Price. El producto forma parte de la línea oficial de mercancía de la película, de acuerdo con Mattel Creations.

¿Cómo es el set de Little People Collector de Las Guerreras K-pop?

El set incluye a Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas de HUNTR/X, el grupo musical de KPop Demon Hunters. Cada figura mide poco más de 2.5 pulgadas, es decir, alrededor de seis centímetros, y está diseñada con el formato compacto de Little People.

Las tres piezas están inspiradas en los looks “Golden” de la película. Rumi aparece al centro sobre una base dorada, Mira conserva su cabello fucsia y Zoey lleva su peinado con moños, uno de los rasgos más reconocibles del personaje.

Además, la colección viene en una caja con ventana, pensada para exhibirse sin necesidad de sacar las figuras del empaque. El diseño recrea un escenario musical, por lo que funciona más como pieza de colección que como un juguete tradicional.

¿Cuánto cuesta el set de Las Guerreras K-pop?

El precio puede variar según la tienda y la disponibilidad. En Mattel Creations, el set aparece como parte de la mercancía oficial de KPop Demon Hunters. En México, medios especializados reportan que el precio ronda los 455 pesos en la página de Mattel Creations, mientras que en plataformas como Amazon México y Mercado Libre puede encontrarse desde aproximadamente 551 pesos, según el vendedor.

En Estados Unidos, el producto se ha listado con un precio cercano a los 21.59 dólares en tiendas como Amazon y Mattel Creations, aunque el costo final puede cambiar por impuestos, envío o disponibilidad.

Little People Collector Especial

¿Dónde comprar el set en México?

Los fans en México pueden buscar el set de Little People Collector de Las Guerreras K-pop en la tienda en línea de Mattel Creations, así como en plataformas de comercio electrónico como Amazon México y Mercado Libre.

Antes de comprarlo, conviene revisar si el producto es vendido por una tienda oficial o por un distribuidor confiable, ya que al tratarse de un artículo de colección el precio puede subir cuando hay poca disponibilidad.

KPop Demon Hunters amplía su universo fuera de Netflix

El lanzamiento forma parte de la expansión comercial de KPop Demon Hunters, una película que pasó de ser un éxito en Netflix a convertirse en una franquicia con juguetes, muñecas y otros artículos coleccionables.

Mattel también ha preparado otros productos inspirados en la cinta, incluidas muñecas de Rumi, Mira y Zoey, figuras de otros personajes y colaboraciones con distintas líneas de juguetes. La estrategia busca mantener viva la conversación alrededor de HUNTR/X más allá de la pantalla.

LEGO también lanza colaboración KPop Demon Hunters

El fenómeno de Las Guerreras K-pop continúa expandiéndose más allá de la pantalla. Además del nuevo set de Little People Collector de Mattel, la película de Netflix también dio el salto al universo LEGO con una colaboración oficial anunciada entre la compañía de juguetes y la plataforma de streaming.

El primer set revelado lleva por nombre Derpy Tiger and Sussie Bird y está inspirado en dos de los personajes más entrañables de la cinta. El modelo cuenta con 825 piezas, incluye figuras articuladas y diversos accesorios, y está diseñado para constructores de 9 años en adelante. Su lanzamiento oficial está previsto para el 1 de agosto de 2026, aunque la preventa comenzó semanas antes en algunos mercados.

LEGO lanza colección de Golden Especial

LEGO también confirmó que este será apenas el inicio de la colaboración con Las Guerreras K-pop. La empresa adelantó que se trata del primero de varios productos inspirados en la exitosa película animada, por lo que los seguidores pueden esperar nuevos sets y personajes en futuras colecciones.