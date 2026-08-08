¡Se dieron un beso! Fede Vigevani y Gema Garoa desatan rumores de romance

Un momento de cercanía entre Fede Vigevani y Gema Garoa llamó la atención de los fans de La Casa de los Famosos, luego de que ambos protagonizaran un beso durante una dinámica dentro del reality.

Y es que los seguidores del programa ya han comenzado a shippear al influencer y a la actriz, por lo que este inesperado momento rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los espectadores.

¿Qué pasó entre Fede Vigevani y Gema Garoa?

Todo ocurrió durante una fiesta de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, mientras algunos participantes, entre ellos Cynthia Klitbo, Karina Torres, Moisés Peñaloza y Luis Chaparro, se encontraban jugando botella.

Aunque la jefa le había pedido a Fede que le robara un beso a Gema. También se le hizo el juego de botella, ante la petición, el influencer respondió que sería fácil hacerlo, debido a la buena química que existe entre ambos.

Fue entonces cuando Fede y Gema se dieron un beso que duró algunos segundos, provocando los gritos y la emoción de sus compañeros.

El momento no pasó desapercibido y, posteriormente, Gema fue cuestionada sobre qué tanto le había gustado el beso. La actriz le dio una calificación de 8.5.

Cuando le preguntaron qué tendría que pasar para que un beso recibiera una calificación de 10, Gema respondió que tendría que ser estando solos, una respuesta que nuevamente despertó los comentarios de sus compañeros.

Fans reaccionan al beso de Fede y Gema

Como era de esperarse, los seguidores de La Casa de los Famosos no tardaron en reaccionar al momento entre Fede Vigevani y Gema Garoa.

La publicación ya suma 92 mil reacciones y más de mil comentarios, donde algunos espectadores han señalado que entre ambos existe una evidente química y que incluso podrían convertirse en una linda pareja.

El beso también reforzó el shippeo que los fans ya habían comenzado a hacer entre el influencer y la actriz.

¿De quién está enamorado Fede Vigevani?

En otro momento del juego, Cynthia Klitbo le preguntó directamente a Fede Vigevani si podría enamorarse de alguien dentro del programa y, en caso de ser así, de quién sería.

El influencer hizo una pausa antes de responder y dejó claro que para él enamorarse no es algo que pueda elegirse.

“Es que es muy difícil enamorarse. Es que uno no elige enamorarse”, resaltó.

Ante su respuesta, sus compañeros señalaron que la pregunta era buena, aunque Fede insistió en que no era tan difícil responderla.

Aunque el beso entre Fede Vigevani y Gema Garoa ocurrió como parte de una dinámica y ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista una relación entre ellos, la química que han mostrado continúa dando de qué hablar entre los espectadores de La Casa de los Famosos.