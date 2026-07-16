UNO de ‘Las Guerreras K-pop', ¿cuánto cuesta y dónde comprarlo en México?

Mattel lanzó el juego de mesa, UNO, edición especial de ‘Las Guerreras del K-pop', para todos los fanáticos de la película animada de Nétflix que ha sido todo un éxito.

Con este producto, el fenómeno de ‘Las Guerreras del K-pop' sigue expandiéndose más allá de la pantalla, conquistando así los corazones de los seguidores de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys.

Mattel lanza UNO, juego de mesa de ‘Las Guerreras del K-pop'

UNO edición "KPop Demon Hunters". Especial

UNO edición "KPop Demon Hunters" es el tradicional juego de mesa, pero con los personajes de la icónica película en las cartas.

Esta versión conserva las reglas del clásico juego que se ha convertido en el favorito de varias generaciones.

Cada una de las cartas de esta edición especial incorpora elementos inspirados en la historia de la película, lo que lo convierte en un artículo atractivo tanto para coleccionistas como para los fanáticos que buscan una experiencia diferente durante sus partidas.

Está ambientado en el universo de Kpop Demon Hunters y reúne a los personajes más populares de la cinta, con ilustraciones creadas especialmente para esta edición.

De acuerdo con la información compartida por Mattel, el juego incluye 112 cartas y el instructivo oficial para jugar. Mantiene el formato tradicional de UNO, por lo que pueden participar entre 2 y 10 jugadores, mientras que la edad recomendada es a partir de los 7 años.

En tanto, una novedad en este UNO, es la carta especial "Wild Golden Honmoon", que introduce un desafío cooperativo en el que todos los jugadores deben trabajar juntos para "sellar el Honmoon" antes de continuar la partida.

Dicha dinámica, añade un componente narrativo inspirado directamente en la película y modifica temporalmente el desarrollo habitual del juego.

¿Cuánto cuesta el UNO de 'Las Guerreras K-pop' y dónde comprarlo en México?

UNO edición "KPop Demon Hunters". Especial

Para todos los que deseen sumar esta edición a su colección, este UNO puede conseguirse en México, aunque el precio varía según el establecimiento en donde se adquiera.

En Mattel Creations, el costo ronda los 145 pesos mexicanos, posicionándose como la alternativa más económica al momento de su lanzamiento. No obstante, la disponibilidad puede cambiar conforme avance la demanda.

Además de Mattel, el juego de mesa ya está disponible en otras plataformas como:

Mercado Libre: Desde 62 hasta 146 pesos mexicanos.

Sanborns: 499 pesos.

Sears: 499 pesos.

En las últimas dos tiendas están en descuento, pues anteriormente lo ofrecían a un costo de 799 pesos, lo que significa una importante baja en el precio.

¿Cuándo se estrena la secuela de Kpop Demon Hunters?

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado una fecha de estreno para la secuela de KPop Demon Hunters. Lo que sí confirmó oficialmente es que la película ya está en desarrollo y que los directores originales, Maggie Kang y Chris Appelhans, regresarán para dirigir la nueva entrega.

El proyecto apunta a estrenarse en 2029, aunque eso todavía no ha sido confirmado como una fecha definitiva.

La secuela será el primer proyecto del nuevo acuerdo exclusivo entre Netflix y los cineastas, quienes han adelantado que la historia explorará más a fondo el universo de HUNTR/X y llevará a los personajes a nuevos desafíos. Sin embargo, por ahora no se han revelado detalles sobre la trama, el reparto de voces ni un título oficial.

¿De qué trata la película?

"KPop Demon Hunters". Especial

KPop Demon Hunters es una película animada de acción, fantasía y comedia musical de Netflix y Sony Pictures Animation que combina el mundo del K-pop con la mitología coreana.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del exitoso grupo HUNTR/X, quienes, mientras llenan estadios y conquistan las listas de popularidad, en secreto son cazadoras de demonios encargadas de proteger a la humanidad de amenazas sobrenaturales.

Su mayor arma no son solo las espadas o sus habilidades de combate, sino también la música. A través de sus canciones crean una barrera mágica que mantiene alejados a los demonios y protege a sus seguidores.

No obstante, todo cambia cuando aparece The Saja Boys, una nueva boy band que rápidamente se convierte en un fenómeno mundial, pero, lo que nadie sabe es que sus integrantes son demonios disfrazados que buscan robar las almas de los fans y destruir la barrera protectora creada por HUNTR/X.

La película mezcla escenas de conciertos, coreografías, humor y espectaculares combates con temas como la amistad, la aceptación de uno mismo y la presión de la fama.