¿Karol G manda una indirecta a Feid? Esto dice la letra de "Still" con Bruno Mars

Karol G acaba de abrir una nueva etapa musical y, como era de esperarse, sus canciones ya están dando de qué hablar. La cantante colombiana lanzó este 7 de agosto su séptimo álbum de estudio, "No me arrepiento de sentir tanto", un disco de 14 canciones en el que explora distintas formas de hablar sobre el amor, el desamor y todo eso que pasa cuando toca soltar.

Entre los temas que más llamaron la atención está "Still", una colaboración con Bruno Mars que tiene un detalle especial: es la primera canción que Karol G interpreta completamente en inglés.

Pero hay algo más que hizo que sus fans pusieran especial atención en ella. La letra habla de seguir amando a una persona incluso después de una separación. Y claro, con el historial reciente de la Bichota, las preguntas no tardaron en aparecer: ¿podría ser una indirecta para Feid?

¿De qué habla "Still", de Karol G y Bruno Mars?

La canción presenta a una mujer que sabe que una relación puede terminar, pero que no está lista para dejar atrás lo que siente.

Desde el comienzo, Karol G habla de un vínculo muy fuerte y de lo difícil que sería imaginar una vida sin esa persona. La idea se mantiene durante toda la canción, aunque el otro se vaya, ella conservaría recuerdos y hasta prendas que le recuerden a esa relación.

Karol G sorprendió a sus fans al anunciar la fecha de estreno de No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum de estudio. IG

Uno de los conceptos que más se repite es precisamente el de seguir amando a alguien incluso con el corazón roto.

La canción tiene un tono íntimo y melancólico. No habla de una ruptura llena de reclamos, sino de ese momento en el que todavía existe cariño aunque la relación ya no funcione.

No creo haberme sentido así jamás

No creo haber deseado a alguien como te deseo a ti

Mi mente se queda en silencio en tu cama

Pero no puedo evitar imaginar cómo sería sin ti

Espero que todo esté solo en mi cabeza, pero, amor, si algún día te fueras

Seguiría durmiendo con tu suéter

Aún te sentiría en la oscuridad

Seguiría guardando todas tus cartas

No las rompería

Seguiría esperando que fueras feliz

Aunque pueda doler

Porque aún te amaría

Incluso con el corazón roto

Incluso con el corazón roto (corazón)

Mm, ven, recuesta tu cabeza, mi ángel

No dejes que tu mente vaya a lugares innecesarios

Eres todo lo que quiero, todo por lo que rezo

Y haría lo que fuera, por siempre, solo para complacerte

Oh, lo que siento por ti nunca cambiará (ooh)

Y sé que tú sientes lo mismo

Dime, amor, si algún día te alejaras

Seguiría durmiendo con tu suéter

Aún te sentiría en la oscuridad

Seguiría guardando todas tus cartas

No las rompería

Seguiría esperando que fueras feliz

Aunque pueda doler

Porque aún te amaría

Incluso con el corazón rot

Incluso con el corazón roto

Por favor, nunca me dejes

Quédate justo donde estás

Pero si te fueras

Sabes que serías mi cicatriz favorita

Por favor, nunca me dejes

Quédate justo donde estás

Pero si te fueras

Sabes que serías mi cicatriz favorita

Seguiría durmiendo con tu suéter

Aún te sentiría en la oscuridad

Seguiría guardando todas tus cartas

No las rompería

Seguiría esperando que fueras feliz

Aunque pueda doler

¿La letra habla de Feid?

Aquí es donde comienza la especulación.

Karol G y Feid mantuvieron una relación durante varios años y su historia estuvo constantemente bajo la mirada de sus seguidores. Los rumores sobre una posible separación comenzaron a crecer entre finales de 2025 y principios de 2026, hasta que la propia cantante habló públicamente sobre su soltería en abril.

En una entrevista con Playboy, Karol G habló sobre la decisión de cerrar una relación cuando sabes que ya no quieres continuar ahí. Entre sus declaraciones destacó una frase en la que aseguró que tuvo el valor de reconocer que ya no quería estar en ese lugar.

La portada del disco marca un cambio de estética para la cantante, con tonos azules y referencias a la moda de los años 2000. IG

Desde entonces, los fans han seguido buscando pistas en sus nuevas canciones.

Y "Still" tiene varios elementos que pueden alimentar esa teoría: habla de una relación que terminó, de guardar recuerdos y, sobre todo, de seguir sintiendo amor por alguien aunque la historia haya llegado a su fin.

Sin embargo, Karol G no ha confirmado que la canción esté dedicada a Feid. Así que, por ahora, relacionarla directamente con el cantante sigue siendo una interpretación de sus seguidores.

Un nuevo lado de Karol G

Más allá de las teorías sobre su vida sentimental, "Still" también marca un cambio importante en la carrera de la colombiana.

La canción fue grabada completamente en inglés y cuenta con Bruno Mars, una colaboración que la lleva hacia un terreno diferente al reguetón que suele acompañar buena parte de su discografía.

El tema forma parte de "No me arrepiento de sentir tanto", un álbum que, de acuerdo con la descripción de su lanzamiento, busca hablar de la importancia de permitirse sentir sin intentar escapar de las emociones.

El nuevo álbum llegará poco más de un año después del exitoso Tropicoqueta. IG

El disco mezcla baladas, pop alternativo y ritmos latinos. Aunque el reguetón aparece en algunos momentos, no es el centro de toda la producción.

Y quizá por eso "Still" encaja tan bien en el concepto del álbum: habla de una emoción que muchas personas conocen, esa de saber que algo terminó y aun así no poder dejar de querer.