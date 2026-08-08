¿Qué sigue después de Michael? Jaafar Jackson ya tiene nueva película con Will Smith

Jaafar Jackson parece estar listo para demostrar que su carrera en el cine puede ir mucho más allá de interpretar a Michael Jackson. El actor, cantante y bailarín, sobrino del Rey del Pop, ya tiene nuevo proyecto y esta vez compartirá pantalla con Will Smith en Supermax, una película de acción que prepara Amazon MGM Studios junto con Miramax.

La noticia llega después de que Jaafar llamara la atención por su trabajo en Michael, la cinta biográfica sobre su famoso tío dirigida por Antoine Fuqua. Su parecido físico, su manera de moverse y hasta la forma de recrear algunos de los pasos más conocidos del cantante hicieron que su elección para el papel fuera uno de los puntos más comentados de la producción.

Ahora, el reto cambia por completo. Jaafar se meterá en una historia de acción cuyo elenco ya tiene a dos nombres bastante conocidos de Hollywood.

¿De qué tratará "Supermax"?

La película seguirá a dos agentes del FBI, interpretados por Will Smith y AnnaSophia Robb, quienes tendrán que investigar un asesinato ocurrido dentro de una prisión de máxima seguridad.

David Gordon Green será el encargado de dirigir el proyecto, mientras que el guion está firmado por David Weil y David J. Rosen.

Will Smith IG

Por ahora, el papel que tendrá Jaafar Jackson en Supermax no ha sido revelado. Lo que sí se sabe es que su incorporación ocurre después de la buena recepción que tuvo su interpretación de Michael Jackson.

La producción comenzaría próximamente y la película tiene previsto llegar a Prime Video, aunque todavía no se ha anunciado una fecha de estreno.

De interpretar a su tío a buscar su propio camino

Aunque el apellido Jackson ya lo colocaba dentro de una de las familias más conocidas de la música, Jaafar ha comenzado a construir su propia carrera.

Nació el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles y es hijo de Jermaine Jackson, integrante original de The Jackson 5. Creció rodeado de músicos y artistas, aunque en un principio tenía otros planes y llegó a interesarse por el golf profesional.

Jaafar Jackson en Michael Cortesía Universal Pictures

Con el tiempo se enfocó en la música. Aprendió piano, canto y baile y, en 2019, lanzó "Got Me Singing", su primer sencillo, con una mezcla de pop y R&B.

Pero fue Michael la producción que realmente puso su nombre en el mapa internacional.

El desafío de convertirse en Michael Jackson

Para interpretar al Rey del Pop, Jaafar tuvo que recrear algunos de los movimientos que hicieron famoso a su tío, entre ellos el Moonwalk, el Robot, el Spin y el Toe Stand.

La elección también tenía un peso especial por la relación familiar entre ambos. Jaafar no solo conocía de cerca la historia de Michael Jackson, también tenía que encontrar la manera de llevarlo a la pantalla sin quedarse simplemente en la imitación.

La actuación fue bien recibida por la crítica. David Rooney, de The Hollywood Reporter, destacó especialmente la manera en que Jaafar consiguió transmitir algunos de los rasgos más reconocibles de Michael, desde su voz hasta esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que caracterizaba al cantante.

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Cortesía Universal Pictures

La película, además, logró superar los mil millones de dólares en taquilla para Lionsgate, de acuerdo con la información proporcionada.

Y la historia todavía no termina. Una segunda parte de Michael está en camino, pero mientras tanto Jaafar ya mira hacia adelante con Supermax.

Todavía falta conocer qué personaje interpretará y cómo será su participación en la historia, pero el siguiente paso ya está dado: Jaafar Jackson dejará por un momento el legado de su tío para comenzar a escribir el suyo propio en Hollywood.