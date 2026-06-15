‘Las Guerreras K-pop’ llegan a LEGO: set, precio y cuándo se lanza en México

Se cumplió un año del fenómeno del entretenimiento en que se convirtió Las guerreras K-pop, la película animada de Netflix. Luego de conquistar récords en el cine y la música, llevarse premios y más, la cinta busca conquistar un nuevo mercado: LEGO. El primer set llegará a las tiendas, este es el precio y fecha para México.

LEGO ha hecho oficial lo que muchos fanáticos venían rogando desde hace meses, anunciando una colaboración inspirada en K-Pop Demon Hunters (conocida globalmente en inglés).

Esta alianza promete fusionar lo mejor del diseño de juguetes con la estética visual de las cazadoras de monstruos que equilibran su vida como superestrellas al estilo K-pop.

Fnalmente se han revelado las primeras imágenes oficiales de lo que será el desembarco de este universo animado para atraer tanto al público infantil y juvenil como al codiciado sector de los AFOL (Adult Fans of LEGO), quienes devoran con entusiasmo las licencias basadas en la cultura pop contemporánea.

LEGO lanza set de Derpy de Las Guerreras K-pop Netflix

Las guerreras K-pop en LEGO: ¿cuándo sale el set?

El primer set oficial nacido de la colaboración entre LEGO y Netflix bajo la licencia de Las guerreras k-pop llegará al mercado el próximo 1 de agosto de 2026. Actualmente, ya está disponible la preventa en la tienda en línea en Estados Unidos.

¿Cuál es el precio?

El set de LEGO y Las guerreras K-pop tiene un costo de 70 dólares.

LEGO lanza set de Derpy de Las Guerreras K-pop LEGO

¿Cuál es el set de LEGO y Las guerreras K-pop?

Si esperabas ver a las HUNTRIX, te tocará esperar, pues el primer set de LEGO y Las guerreras K-pop es Derpy Tiger (el Tigre Derpy), el espíritu protector azul con rasgos inspirados de forma directa en el arte pictórico tradicional de Corea (minhwa).

Este modelo no será una figura estática y aburrida; se trata de una pieza completamente articulada diseñada para el juego y la exhibición en repisas.

Los fanáticos podrán modificar la posición de sus patas, piernas y cabeza para recrear las posturas que asume en la pantalla. Además, el set incorpora un mecanismo de personalización: incluye dos expresiones faciales completamente intercambiables.

La primera de ellas muestra su típica e inocente sonrisa, mientras que la segunda te permitirá colocarlo con la boca abierta y su lengua de fuera, diseñada específicamente para sostener un accesorio plano que emula una carta de amor con la leyenda "Hello Friend".

LEGO lanza set de Derpy de Las Guerreras K-pop LEGO

Además, Derpy LEGO viene acompañado de Sussie Bird (el Pájaro Sussie), el ave sobrenatural de seis ojos que sirve como el fiel mensajero alado dentro de la mitología de la película.

Esta pequeña criatura cuenta con movilidad en el cuello y en sus extremidades inferiores, lo que le permite colocarse de forma interactiva y estable justo sobre la cabeza de Derpy Tiger. Entre ambas piezas, alcanza una altura de 21 cm.

De igual forma, se incluye la maceta con plantas que Derpy tiene la manía de tirar al suelo a lo largo de la cinta animada; y, para evitar que las piezas pequeñas se pierdan, la enorme cabeza construible oculta en su interior un compartimento hueco secreto.

La experiencia completa se compone de un total de 825 piezas y está recomendado para personas a partir de los 9 años de edad.

Si te entristece un poco que no hay LEGO de HUNTR/X o los integrantes de Saja Boys, lla marca de juguetes ya confirmó que este set es el "banderazo de salida" de una asociación comercial a largo plazo, con nuevos modelos programados para 2027.

¿Estará disponible en México?

El LEGO de Las guerreras K-pop ya está en la tienda en línea de México, con un costo de 1,699 pesos a precio de preventa. Se tiene el registro de que saldrá a la venta también el 1 de agosto.