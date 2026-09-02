¿Mauricio Ochmann podría reemplazar a Carlos Rivera en Quién es la Máscara? Esto se sabe

¿Quién es la Máscara? prepara su octava temporada y ya comienzan a circular algunos nombres para el programa. Mauricio Ochmann sería uno de ellos.

Hasta ahora, Televisa no ha confirmado la llegada del actor ni ha presentado al panel completo de investigadores para la temporada 2026.

De acuerdo con la información que ha circulado, Ochmann podría ocupar el lugar de Carlos Rivera, quien ha formado parte del reality durante seis temporadas.

Mauricio Ochmann podría llegar a ¿Quién es la Máscara? 2026. IG mauochmann

¿Mauricio Ochmann estará en Quién es la Máscara 2026?

El nombre de Mauricio Ochmann comenzó a relacionarse con ¿Quién es la Máscara? después de que el periodista Alex Kaffie hablara sobre los posibles cambios para la nueva temporada.

Kaffie aseguró que el actor sería quien ocuparía el lugar de Carlos Rivera en el panel de investigadores.

“El que entra en su lugar a ¿Quién es la máscara? va a ser Mauricio Ochmann”, aseguró el periodista en una columna publicada el 4 de agosto.

Por ahora, ni Mauricio Ochmann ni Carlos Rivera han confirmado o negado esta información. Televisa tampoco ha anunciado que el actor se integrará al programa.

En redes sociales también comenzaron a circular fotografías en las que Ochmann aparece acompañado por Anahí y Juanpa Zurita.

Ambos han sido investigadores de ¿Quién es la Máscara?, por lo que las imágenes hicieron crecer los rumores sobre la llegada del actor. Sin embargo, las fotografías no confirman que vaya a participar.

Mauricio Ochmann podría ocupar el lugar de Carlos Rivera. Mezcalent

¿Mauricio Ochmann reemplazará a Carlos Rivera?

Si la información se confirma, Mauricio Ochmann ocuparía el lugar de Carlos Rivera, quien ha sido uno de los investigadores con más temporadas dentro del programa.

Carlos Rivera participó durante seis temporadas consecutivas de ¿Quién es la Máscara?

En la temporada de 2025 compartió el panel con Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, mientras Omar Chaparro estuvo nuevamente como conductor.

Hasta ahora, Carlos tampoco ha anunciado que dejará el reality.

El cantante tiene otros compromisos profesionales durante los próximos meses. El 15 de septiembre de 2026 está previsto que se presente en Pachuca como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.

Carlos Rivera podría dejar ¿Quién es la Máscara? tras seis temporadas. Mezcalent

¿Quiénes estarían en Quién es la Máscara 2026?

Aunque todavía no se ha presentado al elenco completo, ya circulan varios nombres para el panel de investigadores de la octava temporada.

Anahí sería una de las integrantes que regresarían. La cantante ha participado en las últimas ediciones y ya hay señales de que estaría presente en las grabaciones de este año.

También se espera el regreso de Juanpa Zurita, quien ha estado en el programa desde su primera temporada.

Otro de los nombres es Ana Brenda Contreras, quien se incorporó como investigadora en 2025 y podría regresar para la nueva edición.

A ellos se sumaría Mauricio Ochmann en caso de que se confirme la salida de Carlos Rivera.

También se habla de un posible regreso de Yuri a ¿Quién es la Máscara?, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre su participación.

Omar Chaparro también volvería como conductor del programa, trabajo que ha realizado desde la primera temporada.

Televisa aún no confirma el elenco de ¿Quién es la Máscara? 2026. Mezcalent

¿Cuándo comienzan las grabaciones de Quién es la Máscara 2026?

La nueva temporada está cada vez más cerca de comenzar sus grabaciones.

Gabo Lojero, encargado de las redes sociales de Anahí, compartió una invitación para que el público pudiera registrarse y asistir gratis a las grabaciones del programa.

El mensaje no reveló quiénes serán los investigadores, pero sería otra pista sobre el regreso de Anahí.

También se ha señalado que las grabaciones de la octava temporada podrían comenzar el jueves 3 de septiembre, aunque la producción todavía no ha confirmado la fecha.