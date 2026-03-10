Christopher Lloyd, el legendario Doc Brown de 'Volver al Futuro', vendrá a México

Los fans de la cultura pop en México tendrán la oportunidad de conocer a una de las figuras más emblemáticas del cine de ciencia ficción. El actor Christopher Lloyd, recordado por su papel como el excéntrico científico Doc Brown, fue confirmado como invitado especial de la edición 2026 de CCXP México.

El intérprete participará en el evento los días 24 y 25 de abril, donde formará parte de diversas actividades para el público asistente, incluyendo paneles, sesiones de autógrafos y encuentros con fans.

El científico más famoso del cine llega a CCXP México

Lloyd es reconocido mundialmente por dar vida al Dr. Emmett Doc Brown en la trilogía de Back to the Future, una de las sagas más influyentes del cine de los años ochenta. El personaje, creador del icónico condensador de flujo que permite viajar en el tiempo, se convirtió en una figura central de la cultura pop.

Durante su visita a la convención, el actor participará en un panel con fans en el Thunder Stage by Cinemex, además de presentarse en una conversación más cercana en el Omelete Stage by Dos Equis.

Los asistentes también podrán participar en sesiones de fotos y firmas de autógrafos, actividades que estarán disponibles próximamente a través de Ticketmaster, según informaron los organizadores del evento.

Una carrera marcada por personajes memorables

La trayectoria de Christopher Lloyd abarca más de cinco décadas en cine y televisión. Su debut en la gran pantalla llegó con la película One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975), un clásico del cine dirigido por Miloš Forman.

Poco después alcanzó popularidad en televisión gracias a su papel del excéntrico “Reverendo” Jim Ignatowski en la serie Taxi, interpretación que le valió dos premios Primetime Emmy.

Con el paso de los años, el actor consolidó su estatus como figura de culto al interpretar a varios villanos y personajes excéntricos en producciones muy recordadas.

Christopher Lloyd estará en la CCPX

Entre ellos destacan el temible Juez Doom en Who Framed Roger Rabbit, el excéntrico Tío Lucas en The Addams Family y el comandante klingon Kruge en Star Trek III: The Search for Spock.

En años recientes, Lloyd ha continuado activo dentro de la industria del entretenimiento con participaciones en producciones contemporáneas.

Entre ellas figuran la serie de The Mandalorian y la película de acción Nobody, además de su trabajo de voz como el antagonista The Hacker en la serie animada Cyberchase.