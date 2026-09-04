Masters of the Universe: Un fracaso de taquilla que... ¿triunfó en Prime Video?

La nueva adaptación de Masters of the Universe consolidó su estatus como un rotundo fracaso de taquilla al perder la mitad de su audiencia durante su segunda semana en Prime Video. La cinta protagonizada por Nicholas Galitzine abandonó el Top 10 general de Nielsen apenas siete días después de registrar un debut espectacular en plataformas digitales. Este desplome ahoga las esperanzas de Amazon MGM Studios de rescatar la franquicia tras su desastroso paso por las salas de exhibición.

La superproducción acumuló un tropiezo innegable al recaudar escasos 114 millones de dólares a nivel mundial en su corrida comercial. Esta cifra final quedó muy por debajo del presupuesto inicial de 170 millones invertidos exclusivamente en su rodaje y producción. Frente a este descalabro financiero en cines, la plataforma de streaming representó un salvavidas temporal cuando la cinta alcanzó mil 170 millones de minutos reproducidos en su semana de estreno.

Nicholas Galitzine como He-Man. Foto: Amazon MGM Studios

El espejismo digital y la caída libre

Los números iniciales proyectaron una aparente salvación para el universo de He-Man entre los días 20 y 26 de julio. Los ejecutivos del estudio vieron en estas métricas de consumo la justificación perfecta para planear una secuela directa del proyecto. La ilusión desapareció por completo en el lapso del 27 de julio al 2 de agosto, cuando las reproducciones cayeron de forma estrepitosa a 588 millones de minutos.

El público perdió el interés de forma repentina tras el fin de semana de lanzamiento y abandonó la historia de fantasía. La feroz competencia en los servicios de video bajo demanda aniquiló las opciones de retención y recuperación del filme. Producciones como The Devil Wears Prada 2 dominaron el ranking con 885 millones de minutos vistos, demostrando la volatilidad del mercado del entretenimiento digital.

Jared Leto como Skeletor en Amos del Universo. Foto: Amazon MGM Studios

La comedia 72 Hours, protagonizada por Kevin Hart, alcanzó el tercer puesto general para Netflix con 734 millones de minutos reproducidos. Frente a este escenario adverso, la película dirigida por Travis Knight retuvo a duras penas la cuarta posición en la lista exclusiva de largometrajes. Esta caída masiva confirmó el nulo poder de retención de una franquicia que no logra conectar con las nuevas audiencias.

Un historial condenado al fracaso de taquilla

Este fracaso de taquilla moderno repite exactamente el fatídico patrón que sufrió la marca de juguetes en el año 1987. El estudio Cannon Films intentó llevar a los personajes de Mattel a la pantalla grande con el actor Dolph Lundgren en el papel del héroe principal. Aquella versión ochentera alejó la historia del planeta Eternia por problemas de presupuesto y recibió el rechazo total del público en las salas de cine.

La versión de He-Man y los Amos del Universo de 1987. Foto: Redes Sociales

La industria vuelve a castigar al defensor de Eternia casi cuatro décadas después de su primer tropiezo cinematográfico a nivel mundial. Las corporaciones manejan métricas internas como la captación de nuevos usuarios, pero el desplome evidente complica cualquier intento de negociación futura. Levantar el proyecto de Masters of the Universe 2 exige ahora un auténtico milagro corporativo y financiero por parte de los productores.

Amazon necesita evaluar el verdadero valor de la marca antes de arriesgar otra inversión multimillonaria en una propiedad intelectual sin tracción real. Replicar un presupuesto masivo requiere niveles de audiencia constantes que esta primera entrega demostró ser incapaz de sostener a largo plazo. El mercado sentenció a la franquicia y dejó su futuro audiovisual pendiendo de un hilo.