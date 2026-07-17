¿Cuándo se estrena Amos del Universo en streaming?

He-Man y los Amos del Universo se prepara para dar el salto de los cines al streaming. La película protagonizada por Nicholas Galitzine llegará a Prime Video durante julio, por lo que quienes no la vieron en salas pronto podrán disfrutar desde casa esta nueva adaptación del famoso personaje de Mattel.

Ahora, con su llegada al streaming, te contamos cuándo se estrena He-Man y los Amos del Universo en Prime Video, de qué trata y qué se sabe sobre el futuro de la franquicia.

¿Cuándo llega He-Man y los Amos del Universo a Prime Video?

He-Man y los Amos del Universo llegará a Prime Video el próximo 22 de julio, fecha en la que los suscriptores de la plataforma podrán ver la película desde casa.

La cinta aterriza en streaming después de su reciente paso por las salas de cine. A pesar de contar con una franquicia conocida y de no recibir una respuesta especialmente negativa entre el público y la crítica, su recaudación mundial quedó por debajo de lo esperado.

Su incorporación al catálogo de Prime Video permitirá que la película llegue a quienes decidieron esperar su lanzamiento digital o simplemente no tuvieron oportunidad de verla en la pantalla grande.

He-Man y los Amos del Universo llegará a Prime Video el 22 de julio tras su paso por los cines. Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

¿De qué trata la nueva película de He-Man?

La nueva adaptación presenta una historia que comienza cuando el príncipe Adam tiene apenas 10 años. Tras un accidente, termina lejos de Eternia y queda separado de la espada mágica que lo conecta con su verdadero hogar.

Sin la espada y lejos del mundo al que pertenece, Adam crece en la Tierra sin poder regresar.

Casi 20 años después, la espada vuelve a aparecer en su vida. Su regreso también trae noticias de Eternia, donde Skeletor se ha convertido en una amenaza para el reino.

Adam deberá entonces regresar al lugar que dejó cuando era niño y aceptar el papel que le corresponde como He-Man. A partir de ahí comienza una nueva batalla por Eternia en la que también aparecen varios personajes conocidos de los Amos del Universo.

La película recupera elementos de la historia clásica del personaje, pero presenta un nuevo punto de partida para explicar cómo Adam termina convertido en el héroe.

La nueva adaptación de He-Man presenta una historia renovada sobre el origen del príncipe Adam. Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

Así es Nicholas Galitzine como el nuevo He-Man

El encargado de interpretar al príncipe Adam y su alter ego, He-Man, es Nicholas Galitzine, actor británico que en los últimos años ha participado en varias producciones de cine y streaming.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Purple Hearts, Rojo, blanco y sangre azul y La idea de ti. Con He-Man y los Amos del Universo, el actor da el salto a una producción de acción y fantasía basada en uno de los personajes más reconocidos de Mattel.

Su elección fue uno de los aspectos que generaron mayor curiosidad desde que comenzó el desarrollo de la película, principalmente por el reto de llevar nuevamente a la pantalla a un personaje que cuenta con varias décadas de historia.

Nicholas Galitzine protagoniza la nueva versión de He-Man inspirada en la franquicia de Mattel. Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

¿Habrá una segunda película de He-Man?

Todo apunta a que la historia de esta versión de He-Man y los Amos del Universo continuará más allá de la primera película.

Junto con las noticias sobre su llegada al streaming, se informó que ya existen planes para desarrollar una secuela directa, aunque por ahora no se han dado a conocer detalles sobre la trama ni una posible fecha de estreno.

También se prepara una serie spin-off que permitiría explorar otros personajes e historias relacionadas con Eternia.

Por ahora habrá que esperar para conocer qué rumbo tomarán ambos proyectos y qué personajes estarán involucrados. Sin embargo, los planes indican que la película protagonizada por Nicholas Galitzine fue pensada como el inicio de una historia más amplia basada en los personajes de Mattel.