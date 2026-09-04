¡Hola, soy Goku!: Mario Castañeda dará los avisos en el Tren Ligero de Guadalajara

¡Próxima estación, Planeta Vegeta! Eso es lo que algunos usuarios podrían estar cerca de escuchar en el transporte público de Guadalajara y todo gracias a que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) oficializó que Goku, bueno en realidad no él sino Mario Castañeda, renombrado actor de doblaje, será la voz encargada de dar los anuncios en este transporte.

Reconocido por ser la voz oficial de Gokú en Dragon Ball con el doblaje que llegó a toda Latinoamérica, el Siteur anunció que ahora sería el encargado de dar los avisos en las diferentes estaciones.

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales con un mensaje que, de inmediato, generó un revuelo entre las personas, especialmente entre aquellas que en la década de los noventa crecieron con las transmisiones en televisión siguiendo las aventuras de Goku.

“Mario Castañeda, reconocido actor de doblaje y voz de personajes como Goku de Dragon Ball, es la nueva voz que escucharás en nuestras estaciones".

El anuncio fue seguido por un video en la propia cuenta de Castañeda quien, con una gran alegría mandó un mensaje a los tapatíos a través de sus redes sociales.

Hola amigos de Guadalajara, ¿cómo están? Soy Mario Castañeda, actor de doblaje, voz de Gokú de Dragon Ball (...) de muchos personajes de doblaje. Solo quiero comentarles, porque estoy muy emocionado, que voy a ser la voz de darles la bienvenida en el Tren Ligero de Guadalajara. Ahí me van a escuchar, espero que les guste. Para mí es muy emocionante y es un honor", dijo el actor de doblaje.

El uso de voces de famosos no es algo nuevo en los sistemas de transporte público, pero en México es algo novedoso, especialmente para un personaje que es reconocido dentro del mundo de doblaje, no solo por Goku sino también por ser la voz de Hulk para Marvel en las películas más recientes dobladas al español.

Durante la pandemia por el Covid-19, en el metro de Nueva York actores como Whoopi Goldberg y Jerry Seinfeld prestaron su voz para mensajes que fueron reproducidos en el transporte público.