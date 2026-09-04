Julio César Chávez visita La Casa de los Famosos y revela quién es su favorito

Una inesperada sorpresa se llevaron los integrantes de La Casa de los Famosos al ver entrar a Julio César Chávez al reality, aunque esta vez no lo hizo para convertirse en uno de los participantes.

Lo que para muchos fue una sorpresa al recibir al campeón de boxeo y para aquellos que no habían tenido la oportunidad de hablar con él. Su visita hasta reveló quién es su favorito.

Julio César Chávez entra a La Casa de los Famosos

El exboxeador profesional fue recibido con entusiasmo por los participantes, quienes incluso le hicieron una porra. Sin embargo, apenas terminaron, el pugilista les aclaró entre risas que no había llegado para quedarse.

La visita también tuvo una acompañante especial, pues Julio César Chávez llegó junto a su esposa, Myriam Escobar. Pero ¿a qué fueron a La Casa de los Famosos?

El motivo fue promocionar “Chávez vs. Chávez”, el documental que retrata la vida y trayectoria del campeón mexicano desde su propia voz.

¿Cuándo sale y de qué trata el documental de Julio César Chávez?

Es un documental en el que Julio César Chávez cuenta parte de su historia, incluyendo los momentos buenos y difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida.

La producción, realizada por N+Docs, estará disponible en ViX a partir del 11 de septiembre. Durante su visita al reality, el exboxeador aprovechó para compartir una reflexión con los participantes sobre la importancia de perseguir los sueños y trabajar para conseguirlos.

“Realmente en este documental, aquí viene todo lo bueno y malo mío, pero es de superación, pero también de reflexión, porque todos en la vida tenemos un propósito. Y tenemos un sueño. El sueño por ejemplo de ustedes ¿Cuál es? Ganar. Para eso que se necesita, perseverancia, trabajo, y lo más importante es la disciplina, pero aquí no creo que haya mucha disciplina”, comentó entre risas.

¿A quién le va Julio César Chávez en La Casa de los Famosos?

Durante su visita, los habitantes aprovecharon la presencia del excampeón para poner a prueba su fuerza en la máquina de boxeo.

Asimismo, Chávez habló de una etapa complicada de su vida y reconoció el apoyo que recibió de su esposa, a quien aprovechó para agradecer por haber estado a su lado durante ese momento.

Presentación de la serie documental “Chávez vs Chávez” Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

Julio César Chávez revela a su favorito de La Casa de los Famosos

Durante su paso por La Casa de los Famosos, Julio César Chávez dejó claro que ya tiene un favorito y se trata de Yahir.

Al finalizar su visita, el exboxeador se acercó al participante para darle un abrazo y le hizo saber que cuenta con su apoyo dentro de la competencia.

Presentación de la serie documental “Chávez vs Chávez” Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

Para los habitantes de la casa, la llegada de Julio César Chávez fue completamente inesperada, pero la emoción fue evidente desde el momento en que lo recibieron hasta que convivió con ellos y compartió algunos momentos de su historia.