El estreno de una nueva versión de He-Man ha despertado la curiosidad de muchos espectadores que quieren conocer más sobre el personaje antes de su regreso a la pantalla grande.

Y es que entre las opciones disponibles destaca una película que marcó un momento importante para la franquicia: He-Man y los Amos del Universo, la película live-action estrenada en 1987.

¿Dónde ver He-Man y los Amos del Universo de 1987 en streaming? IMDb

Dónde ver la película de He-Man de 1987

La versión de 1987 de He-Man y los Amos del Universo se encuentra disponible en Prime Video, donde puede verse bajo el título de Masters del Universo.

Aunque las generaciones más jóvenes identifican a He-Man principalmente por las series animadas disponibles en plataformas como Netflix o por los memes de la caricatura, la película de 1987 sigue siendo una de las producciones más conocidas dentro del universo del personaje.

Además, representa una curiosidad para quienes quieren descubrir cómo se imaginaba Hollywood a Eternia en una época donde las adaptaciones de juguetes y caricaturas todavía eran poco comunes.

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La primera vez que He-Man llegó al cine

Cuando Masters del Universo se estrenó, la popularidad de He-Man se encontraba en uno de sus mejores momentos.

La serie animada había logrado convertirse en un fenómeno internacional gracias a sus personajes, sus historias de fantasía y la enorme línea de juguetes producida por Mattel.

Aprovechando ese éxito, los estudios decidieron apostar por una película protagonizada por Dolph Lundgren, actor que acababa de ganar notoriedad mundial gracias a su participación como Ivan Drago en Rocky IV.

Su físico y presencia en pantalla parecían ideales para interpretar al poderoso príncipe Adam y su alter ego, He-Man.

Junto a Lundgren también participaron figuras como Frank Langella, quien interpretó a Skeletor, y Courteney Cox, varios años antes de convertirse en una de las estrellas de Friends.

¿Dónde ver He-Man y los Amos del Universo de 1987 en streaming? Redes Sociales

¿De qué trata He-Man y los Amos del Universo de 1987?

La historia sigue a He-Man, quien debe abandonar Eternia para impedir que Skeletor complete su plan de controlar el Castillo de Grayskull.

Tras tomar el poder y capturar a la Hechicera, el villano obtiene una ventaja importante sobre los defensores de Eternia. La única esperanza de He-Man es recuperar una poderosa llave cósmica capaz de abrir portales entre dimensiones.

Sin embargo, las cosas se complican cuando el artefacto termina accidentalmente en la Tierra.

La misión lleva al héroe y a sus aliados hasta nuestro planeta, donde dos jóvenes encuentran la misteriosa llave y creen que se trata de un extraño aparato musical.

Mientras Skeletor intenta apoderarse del dispositivo para consolidar su dominio, He-Man deberá recuperarlo antes de que sea demasiado tarde.

A diferencia de la serie animada, gran parte de la acción ocurre en la Tierra, una decisión que terminó convirtiéndose en una de las características más recordadas de la película.

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¿Qué diferencias hay entre la película de 1987 y la nueva versión de Amos del Universo?

Aunque ambas están basadas en el mismo personaje, las dos películas toman caminos muy distintos.

La versión de 1987, protagonizada por Dolph Lundgren, enviaba a He-Man a la Tierra para recuperar una llave cósmica y detener a Skeletor. Gran parte de la historia ocurría fuera de Eternia, algo que todavía recuerdan los fans de la franquicia.

La nueva adaptación apuesta por una historia diferente. En esta ocasión, Nicholas Galitzine interpreta a Adam, quien crece lejos de Eternia y deberá descubrir quién es realmente antes de convertirse en He-Man.

También cambia el elenco. Mientras la cinta de los años 80 contó con actores como Dolph Lundgren, Frank Langella y Courteney Cox, la nueva producción reúne a nombres como Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes, Idris Elba y Alison Brie.

Otra diferencia importante es la escala de la producción. La película original utilizó varios escenarios en la Tierra y efectos propios de la época, mientras que la nueva versión promete mostrar más elementos clásicos del universo de He-Man, incluidos algunos personajes y locaciones que los seguidores han esperado ver durante años.